OpenClaw và bước chuyển mới của AI toàn cầu

Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang gần đây gọi OpenClaw là "dự án mã nguồn mở phổ biến nhất trong lịch sử", thậm chí cho rằng tác động của nó có thể vượt cả Linux trong nhiều thập niên.

Hai cách tiếp cận

Được phát triển bởi lập trình viên người Áo Peter Steinberger, khác với các chatbot chỉ trả lời câu hỏi, OpenClaw cho phép AI trực tiếp "thực thi" từ xử lý email, phân tích dữ liệu đến vận hành quy trình doanh nghiệp. Sự dịch chuyển từ "trả lời" sang "thực thi" này đang mở ra một lớp ứng dụng hoàn toàn mới của AI, theo Reuters.

Logo của OpenClaw Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cách Mỹ và Trung Quốc tiếp cận công nghệ này lại đi theo hai hướng khác nhau. Tại Trung Quốc, công nghệ này được triển khai với tốc độ bùng nổ. Trong số hơn 142.000 phiên bản OpenClaw công khai được theo dõi bởi các nền tảng giám sát, gần một nửa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp từ thương mại điện tử đến hậu cần nhanh chóng tích hợp các tác nhân AI vào vận hành, tận dụng lợi thế chi phí khi các mô hình nội địa rẻ hơn 60 - 80% so với phương Tây, theo CNBC.

Các "ông lớn" công nghệ Trung Quốc cũng nhanh chóng nhập cuộc. Ngày 22.3, Tencent tích hợp QClaw vào hệ sinh thái WeChat. Trước đó, Alibaba phát triển nền tảng Wukong cho doanh nghiệp, trong khi Baidu xây dựng cả một "gia đình tôm hùm" gồm các trợ lý AI trên nhiều thiết bị, theo Times of India. Cách tiếp cận này mang tính mở rộng nhanh, chiếm lĩnh ứng dụng trước, và tối ưu sau. Tuy vậy, chính phủ Trung Quốc ngày 22.3 cũng ban hành hướng dẫn an ninh đối với OpenClaw, khuyến cáo người dùng và doanh nghiệp hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai.

Trong khi đó, Mỹ lại theo đuổi một hướng đi thận trọng hơn. Các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google hay OpenAI tập trung vào việc xây dựng các nền tảng tác nhân trong môi trường kiểm soát, tích hợp sâu vào hệ sinh thái doanh nghiệp và đặt nặng vấn đề bảo mật, quản trị. NVIDIA và AWS là những ngoại lệ hiếm hoi khi nhanh chóng thương mại hóa OpenClaw, nhưng vẫn gắn kèm lớp bảo mật và môi trường thực thi biệt lập.

Cuộc đua AI chuyển hướng

Sự trỗi dậy của OpenClaw đang làm thay đổi cách ngành AI cạnh tranh. Trong nhiều năm, lợi thế thuộc về các công ty sở hữu mô hình mạnh nhất. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các khung tác nhân, trọng tâm đang dịch chuyển sang khả năng triển khai và tạo ra giá trị thực tế. "Các mô hình đang trở thành động cơ, còn các khung tác nhân mới là chiếc xe tạo ra giá trị", ông David Bader, Giám đốc Viện khoa học dữ liệu tại Viện công nghệ New Jersey (Mỹ), nhận định.

Sự chuyển dịch trên trước hết làm suy giảm lợi thế độc quyền của các "ông lớn" công nghệ. OpenClaw cho phép kết hợp nhiều mô hình, khiến doanh nghiệp không còn phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất. Theo ông David Hendrickson, CEO GenerAIte Solutions, đây có thể là "khoảnh khắc thiên nga đen" đối với ngành AI khi các hệ thống mạnh có thể được vận hành mà không cần đến các tập đoàn lớn.

Bên cạnh đó, xu hướng cạnh tranh đang chuyển sang ứng dụng thực tiễn khi câu hỏi không còn là ai có mô hình tốt nhất, mà là ai triển khai nhanh nhất và chiếm được người dùng. Đây là lợi thế hiện tại của Trung Quốc, nơi chi phí thấp và hệ sinh thái số cho phép mở rộng nhanh. Ngoài ra, một chuỗi giá trị mới cũng đang hình thành khi các nền tảng như WeChat, DingTalk hay Microsoft 365 cạnh tranh để trở thành điểm giao tiếp chính giữa người dùng và AI, theo CNBC.

Song song đó, các tác nhân có thể hoạt động liên tục, tiêu thụ tài nguyên ở quy mô lớn, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về tính toán suy luận và phần cứng. "Ngày nay, mọi công ty đều cần một chiến lược OpenClaw. Đây chính là máy tính mới", ông Jensen Huang nhận định.