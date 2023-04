Hội đồng Anh cấp lại chứng chỉ Aptis cho 800 sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Theo thông báo, để đảm bảo quyền lợi cho người dự thi theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, Hội đồng Anh đã cam kết cấp thêm (cấp lại) chứng chỉ Aptis cho những thí sinh đã dự thi từ ngày 11.11 đến 22.12.2022.

Cụ thể, chứng chỉ được cấp lại sẽ có thêm dòng chữ "The Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Certificate" (Bảng điểm của thí sinh thi Aptis có giá trị như chứng chỉ quốc tế Aptis ESOL).

Mẫu chứng chỉ Aptis được cấp lại CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo thông báo, Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ công nhận chứng chỉ Aptis được Hội đồng Anh cấp lại cho những sinh viên thi từ ngày 11.11 đến 22.12.2022 theo mẫu do Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) yêu cầu trong công văn 624 ngày 26.4.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng đề nghị những sinh viên này liên hệ Hội đồng Anh để được cấp lại chứng chỉ theo mẫu mới và sau đó liên hệ Văn phòng Tư vấn hỗ trợ sinh viên, nộp đơn đề nghị xét miễn tiếng Anh theo quy định. Thời gian nộp đơn là từ ngày 4.5 đến 31.7.

Đối với các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được cấp sau ngày 22.12.2022, nhà trường xét công nhận miễn học phần và đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh.

Đại diện cho hơn 800 sinh viên bị Hội đồng Anh cấp chứng chỉ Aptis không hợp lệ, L., sinh viên năm 4 khoa Khoa học thể thao Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vỡ òa cảm xúc khi nhà trường công nhận chứng chỉ Aptis được cấp lại sau 5 tháng ròng rã theo đuổi sự việc.

"Nhà trường đã thông báo đến những sinh viên có liên quan. Từ đây, chúng tôi đã có thể định hướng rõ ràng kế hoạch học tập các môn còn lại, cũng như chuẩn bị cho công việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp", nam sinh viên bộc bạch.

Khoảng 70 sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đại diện cho hơn 800 người, đã đến trụ sở của Hội đồng Anh đặt tại Q.10, TP.HCM hồi tháng 2 để đề nghị hướng giải quyết cụ thể NGỌC LONG

Còn H.Nhi, sinh viên năm 4 ngành marketing, cảm thấy nhẹ nhàng và có tinh thần hơn để tiếp tục lộ trình học tập sau hàng tháng chờ đợi gần như vô vọng trước khi nhận được phản hồi tích cực từ Bộ GD-ĐT và nhà trường.



Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, dù chỉ được Bộ GD-ĐT cho phép cấp chứng chỉ Aptis ESOL sau khi tạm hoãn, Hội đồng Anh lại cấp chứng chỉ Aptis General và Aptis Advanced (gọi chung là Aptis) cho thí sinh thi từ ngày 11.11 đến 22.12.2022, gây ra nhiều hệ lụy vì các đơn vị không chấp nhận.

Trong số đó, hơn 800 sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị cấp chứng chỉ Aptis không đúng quy định phải liên tục "cầu cứu" nhà trường và Hội đồng Anh từ đầu tháng 1.2023 đến nay vì 2 bên liên tục mâu thuẫn quan điểm. Cụ thể, nhà trường cho rằng chứng chỉ Aptis không có "tính pháp lý" vì cấp sai quy định của Bộ GD-ĐT nên không công nhận chứng chỉ này trong hoạt động đào tạo. Trong khi đó, Hội đồng Anh lại khẳng định 2 loại chứng chỉ Aptis là tương đồng và có giá trị pháp lý như nhau.