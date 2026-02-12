Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Hội hoa xuân Tao Đàn 46 khai mạc, rực rỡ sắc Ngọ giữa lòng TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
12/02/2026 21:21 GMT+7

Tối 12.2, Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức khai mạc Hội Hoa Xuân Tao Đàn lần thứ 46 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong đêm đầu tiên mở cửa.

Năm nay, Hội Hoa Xuân không chỉ là không gian thưởng lãm hoa cảnh truyền thống mà còn gửi gắm khát vọng bứt phá của thành phố trong kỷ nguyên mới. Thông điệp "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" khẳng định tinh thần đoàn kết, năng động và khát vọng vươn xa của TP.HCM trên hành trình phát triển thành siêu đô thị quốc tế.

Hội hoa xuân Tao Đàn 46 khai mạc, rực rỡ sắc Ngọ giữa lòng TP.HCM- Ảnh 1.

Công nhân hoàn thiện khâu lắp đặt, trang trí đại cảnh linh vật ngựa tại Hội hoa xuân Tao Đàn 2026 trước giờ khai mạc

ẢNH: LÊ NAM

Tại khu vực cổng Trương Định, đại cảnh "Sắc Ngọ Nghinh Xuân" trở thành điểm nhấn nổi bật với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên sóng tre cách điệu, hướng về Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Hình ảnh ngựa phi nước đại, biểu tượng của sức mạnh, trung thành và bền bỉ, được tạo hình uyển chuyển như cánh hoa. Sự kết hợp giữa gam màu đỏ, cam, vàng ấm áp cùng xanh lam, xanh ngọc của thiên nhiên tạo nên tổng thể rực rỡ, tràn đầy năng lượng cho năm Bính Ngọ.

Không gian "Vinh Quy Bái Tổ" gây ấn tượng với dòng sông ánh sáng kết từ hoa tươi và hoa đăng rực rỡ, tượng trưng cho hy vọng và sức sống. Trung cảnh "Bóng câu non nước", "Mai vàng tiến vua" cùng cấu trúc 6 lớp bao quanh 8 biểu tượng Ngựa gửi gắm thông điệp "Lộc - Phát", cầu mong năm mới an khang, thịnh vượng.

Hội hoa xuân Tao Đàn 46 khai mạc, rực rỡ sắc Ngọ giữa lòng TP.HCM- Ảnh 2.

Không gian sắp đặt linh vật và tiểu cảnh ánh sáng dọc trục chính công viên Tao Đàn thu hút đông đảo khách tham quan

ẢNH: HỮU LONG

Ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai, đại cảnh "Vạn Mã Nghênh Xuân" và "Tuấn Mã Phi Vân" tái hiện hình ảnh ngựa tung vó trong không gian sắp đặt hiện đại, biểu trưng cho tốc độ, sức mạnh và khát vọng hội nhập quốc tế. Trong khi đó, khu vực cổng Cách Mạng Tháng Tám với chủ đề "Xuân Ca Giao Hòa" mang đến bản hòa âm của hoa, ánh sáng và nghệ thuật công nghệ, tạo nên trải nghiệm thị giác sinh động, thu hút nhiều bạn trẻ dừng lại check-in.

Hội hoa xuân Tao Đàn 46 khai mạc, rực rỡ sắc Ngọ giữa lòng TP.HCM- Ảnh 3.

Du khách quốc tế thích thú ghi lại khoảnh khắc bên không gian trưng bày hoa rực rỡ sắc màu tại hội hoa

Bên cạnh các đại cảnh quy mô lớn, hàng loạt tiểu cảnh như "Sứ giả đất trời", "Non sông cẩm tú", "Mê cung gấm hoa", "Đảo hoa nhiệt đới", "Hoa hội đồng lòng" được bố trí hài hòa trong khuôn viên công viên Tao Đàn, tạo nên bức tranh xuân đa sắc. Khu trưng bày hoa lan được thiết kế như một khu vườn nghệ thuật mở, dự báo sẽ là điểm chụp ảnh được yêu thích trong những ngày tới.

Đáng chú ý, chương trình diễu hành và trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế diễn ra hằng đêm là điểm mới lần đầu xuất hiện tại hội hoa, góp phần gia tăng sức hút và mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Hội hoa xuân Tao Đàn 46 khai mạc, rực rỡ sắc Ngọ giữa lòng TP.HCM- Ảnh 4.

Đại cảnh hoa kết hợp tiểu cảnh trống, hoa đăng và ánh sáng nghệ thuật thu hút đông đảo người dân dừng chân chụp ảnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Hội Hoa Xuân Tao Đàn không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống mà còn là biểu tượng của tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển của thành phố. Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hội hoa là dịp quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, nghĩa tình, trân trọng giá trị di sản nhưng không ngừng đổi mới.

"Thành phố mong muốn thông qua sự kiện này lan tỏa niềm tin, khơi dậy ý chí vượt khó, đoàn kết của người dân, cùng nhau xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong năm mới và những chặng đường tiếp theo", ông Cường nhấn mạnh.

Hội hoa xuân Tao Đàn 46 khai mạc, rực rỡ sắc Ngọ giữa lòng TP.HCM- Ảnh 5.

Nhiều du khách nước ngoài tham dự lễ khai mạc Hội Hoa Xuân Tao Đàn lần thứ 46 tối 12.2

ẢNH: HỮU LONG

Ngay trong đêm khai mạc, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã tranh thủ đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân bên các đại cảnh rực rỡ sắc màu, mở màn cho mùa du xuân sôi động tại trung tâm TP.HCM.

Xem thêm bình luận