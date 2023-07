Hồi hộp đợi diện mạo mới của thầy trò HLV Mai Đức Chung

Nhanh hơn, mạnh hơn

Quãng thời gian trưởng thành của đội tuyển nữ Việt Nam thời gian qua gắn liền với 2 yếu tố quan trọng hàng đầu trong bóng đá, đó là nền tảng thể lực và kỷ luật chiến thuật.

Về thể lực, HLV Mai Đức Chung đang cải thiện rất tốt sức bền cũng như khả năng va chạm. Bàn thắng của Thanh Nhã vào lưới đội tuyển nữ Đức ở trận giao hữu ngày 24.6 là minh chứng. Dù trận đấu trôi đến cuối trận, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có pha phản công thần tốc, với những bước chạy bỏ hậu vệ đối thủ lại phía sau đến hàng chục mét mà Thanh Nhã đã thể hiện. Trước khi Thanh Nhã ghi bàn, lần lượt Vũ Thị Hoa và Tuyết Dung cũng có cơ hội đối mặt.

Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam gặp vấn đề thể lực, đặc biệt khi gặp những đội hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc, thường đá được khoảng 70 phút là "cạn pin". Việc phải đuổi theo bóng, căng mình phòng ngự khiến Huỳnh Như cùng đồng đội trước đây thường sớm bị bào mòn sức lực, dẫn đến đuối sức ở cuối hiệp 2.

Các bài tập có bóng và không bóng của đội tuyển nữ Việt Nam được xây dựng đa dạng VFF

Tuy nhiên, nền tảng đội tuyển nữ Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt. Trước trận đấu với Đức, các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ thua U.23 Ba Lan với tỷ số 1-2, đồng thời thắng 2 CLB nữ Eintracht Frankfurt và Schott Mainz của Đức. Trước những đối thủ cao to, đội tuyển nữ Việt Nam không còn bị "ngợp", mà sẵn sàng thi đấu sòng phẳng, đeo bám bền bỉ, lấy sự khéo léo và khôn ngoan để bù đắp cho thiệt thòi về thể chất.

Dưới thời HLV Cedric Roger, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhanh và khỏe hơn, nhờ những bài tập rất chất lượng. Chuyên gia người Pháp tăng thời lượng các bài tập không bóng để cải thiện đồng thời 3 yếu tố: sức bật, sức bền và sức mạnh. Các cầu thủ rèn các bài phát triển cơ bắp để tăng khả năng chịu đựng và thăng bằng. Ngoài ra, đội nữ cũng được học cách điều hòa hơi thở, phân phối năng lượng hợp lý để "khỏe" đến những phút cuối trận.

Ở trận gặp đội tuyển nữ New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trải qua bài kiểm tra thể lực khó nhọc nữa. Bởi đội bóng có biệt danh "The Ferns" dù không mạnh như Đức, nhưng lại quen với thời tiết lạnh giá cùng mặt sân "đông cứng". Đội tuyển nữ New Zealand cũng có lối chơi cơ bắp đặc trưng, sẵn sàng đua tốc, đua thể lực, rất mạnh trong các tình huống đối đầu trực diện. Dù vậy, với quá trình chuẩn bị kỹ càng, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng với thử thách khó.

Thử nghiệm của HLV Mai Đức Chung

Dù trận đấu gặp New Zealand là cơ hội tốt để đội tuyển nữ Việt Nam có thêm một kết quả đáng khích lệ, nhưng cần nhớ đây vẫn chỉ là trận đấu giao hữu. Đối thủ nhiều khả năng giấu bài và đội tuyển nữ Việt Nam cũng vậy. Tính chất thử nghiệm được đề cao, nơi HLV Mai Đức Chung sẵn sàng tung ra những lá bài "tẩy", kiểm tra chất lượng của đội hình hai.

Thái Thị Thảo trở lại giúp HLV Mai Đức Chung có thêm lựa chọn ở tuyến giữa VFF

Tiền đạo Hải Yến sẽ đối mặt với những hậu vệ cao lớn của New Zealand VFF

Ở trận gặp Đức, ông Chung cũng thử nghiệm và thu về kết quả tích cực. Tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng đá tròn vai khi được xếp thay thế đàn chị Huỳnh Như. Chân sút mang áo số 35 có những pha làm tường, rê dắt tạo đột biến tốt ở cánh trái. Tương tự là Vũ Thị Hoa, tiền đạo đã ở rất gần bàn thắng sau pha đối mặt với thủ môn Đức. Ngân Thị Vạn Sự cũng để lại dấu ấn với đường chuyền vừa vặn cho Thanh Nhã ghi bàn.

Để gây bất ngờ ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không phụ thuộc vào một trục đội hình duy nhất, mà có sự thay đổi, xoay tua và xáo trộn. Giải pháp này của ban huấn luyện nhằm khiến đối thủ khó bắt bài, đồng thời tạo ra sức cạnh tranh, buộc cầu thủ phải nỗ lực hết mình để được ra sân.

Trong cuộc so tài với đội tuyển nữ New Zealand, những phương án B như Thúy Hằng, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Hải Linh hay Ngân Thị Vạn Sự rất có thể được tin dùng, đặc biệt trong hiệp 2. Từ giờ đến trận ra quân World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 2 trận giao hữu. Các cầu thủ thuộc "tổ 2" phải chắt chiu cơ hội ghi điểm nhằm lấy suất đá chính.

Việc thử nghiệm phương án chống bóng bổng, dàn xếp đá phạt cố định hay tổ chức phản công đã dày công rèn luyện trong những ngày qua cũng quan trọng với ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam. Diện mạo mới của đội nữ đang hình thành, nhưng rất cần những "thuốc thử" liều cao như New Zealand hay Tây Ban Nha để hoàn thiện hơn.