'Hồi kết' của hộp số sàn đã đến?

Hộp số sàn (Manual Transmission - MT) chính thức ra đời năm 1894, là lựa chọn duy nhất thống trị ngành ô tô trong hàng chục năm liên tục. Thuở sơ khai, việc điều khiển cần số và chân côn là kỹ năng bắt buộc để vận hành ô tô. Đơn giản về mặt cơ khí, độ bền và khả năng truyền lực trực tiếp giúp hộp số sàn trở thành nền tảng của kỹ thuật chế tạo xe hơi đầu thế kỷ 20.

Tuy nhiên, sau hơn 130 năm xuất hiện cho đến hiện tại, vị thế độc tôn của hộp số sàn đang dần khép lại, mở ra chương mới cho nhiều loại hộp số hiện đại, thông minh hơn.

Lợi thế của hộp số tự động và rào cản từ công nghệ an toàn

Trong quá khứ, hộp số sàn chiếm lợi thế nhờ khả năng tối ưu công suất, tiết kiệm nhiên liệu. Cấu tạo thuần cơ khí giúp năng lượng từ động cơ truyền trực tiếp đến bánh xe, không bị hao hụt qua bộ biến mô thủy lực như các dòng xe số tự động đời cũ.

Tuy nhiên, cục diện công nghệ kỹ thuật đã thay đổi khi các dòng xe đời mới, sử dụng hộp số tự động (Automatic Transmission - AT), từ 4 - 10 cấp và các dòng xe ly dùng hộp số ly hợp kép (Dual-Clutch Transmission - DCT) ra đời.

Hệ thống điều khiển điện tử trên các loại hộp số tự động đời mới hiện nay cho phép việc chuyển số diễn ra trong vài mili giây, nhanh và chính xác hơn bất kỳ thao tác thủ công nào của người lái. Hệ thống tính toán dựa trên dữ liệu từ chân ga, tải trọng và độ dốc mặt đường để duy trì động cơ ở dải mô-men xoắn tối ưu.

Ngoài ra, sự gia tăng lượng cấp số trên hộp số tự động cũng góp phần giúp xe vận hành mượt mà, giảm hiện tượng giật cục khi sang số và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu xuống thấp hơn so với xe sử dụng hộp số sàn.

Ở khía cạnh khác, sự phát triển của các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) là yếu tố then chốt, góp phần đẩy nhanh sự thoái trào của hộp số sàn.

Những tính năng an toàn như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) hay phanh tự động khẩn cấp (AEB) đòi hỏi sự đồng bộ giữa hệ thống điều khiển điện tử và hệ thống truyền động. Trong các tình huống di chuyển trên đường, hệ thống điều khiển sẽ cần quyền kiểm soát để chủ động tăng/giảm cấp số để thay đổi tốc độ hoặc thậm chí dừng xe hoàn toàn.

Với hộp số sàn, việc phanh gấp đến khi dừng hẳn mà không có sự can thiệp của con người vào chân côn sẽ gây chết máy, làm vô hiệu hóa các tính năng hỗ trợ tự động.

Rào cản này khiến hộp số sàn không thể tương thích với các công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao hiện nay. Các hãng xe ưu tiên hộp số tự động để tích hợp hệ sinh thái công nghệ an toàn, bảo vệ người lái tốt hơn. Việc sản xuất một mẫu xe số sàn có ADAS đòi hỏi quy trình tùy chỉnh phần mềm và phần cứng phức tạp, tăng chi phí nhưng không mang lại hiệu quả vận hành tương xứng.

Tại các đô thị có mật độ giao thông dày đặc, ưu thế của hộp số tự động lại càng rõ rệt. Việc loại bỏ bàn đạp côn giúp chân trái thoải mái hơn, giảm mệt mỏi cho người lái. Điều này cũng góp phần thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng, khiến hộp số sàn dần mất chỗ đứng trên nhiều thị trường khác nhau.

Hiện nay, hộp số sàn đang chuyển dịch thành một loại "gia vị" dành riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm thuần túy. Các hãng xe hạng sang, siêu xe... vẫn duy trì tùy chọn số sàn trên một số dòng xe thể thao hiệu suất cao để bảo tồn giá trị trải nghiệm cho những người đam mê tốc độ.

Tại thị trường Việt Nam, số sàn chủ yếu xuất hiện ở phân khúc xe dịch vụ giá rẻ hoặc xe tải nhẹ nhằm tối ưu chi phí. Nhìn chung, hộp số sàn sẽ không biến mất ngay lập tức nhưng không còn là lựa chọn tối ưu cho số đông. Thay vào đó sẽ trở thành lựa chọn mang tính cá nhân hóa trong thị trường ô tô tương lai.