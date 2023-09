Hồi ký của Hoàng tử Harry đến với độc giả Việt Nam

Trong đó mâu thuẫn giữa anh với anh trai William - Thân vương xứ Wales và Vua Charles III được ví như là "bóng đen bao phủ" Hoàng gia một thời gian dài.

Ảnh: Bách Việt

Được viết "ẩn danh" bởi nhà báo từng đoạt giải Pulitzer - JR Moehringer, cuốn hồi ký này được đánh giá là rất gay cấn trong những tiết lộ và nhiều thú vị trong các liên tưởng. Theo đó "kẻ dự bị" được Moehringer lấy cảm hứng từ câu ngạn ngữ "the heir and the spare" (người thừa kế và kẻ dự bị), qua đó Harry nói về danh phận luôn phải sống dưới bóng anh trai.

Như một trích dẫn: "Tôi được sinh ra trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với Willy, tôi sẽ được gọi để hỗ trợ, đánh lạc hướng, và nếu cần, là hiến tạng. Có thể là thận. Truyền máu. Hoặc tủy". Vì thế tác phẩm giống như "bản cáo trạng ngầm" về chế độ quân chủ Anh, nơi Harry miêu tả sức nặng của chiếc vương miện làm sai lệch đi giá trị gia đình.