Hội nghị ANSCI 2025: Cập nhật những tiến bộ trong khoa học thần kinh

Sự kiện thu hút sự tham dự của hàng trăm chuyên gia, bác sĩ thần kinh, phẫu thuật thần kinh, các bác sĩ nhiều chuyên khoa liên quan, các nhà khoa học và học viên sau đại học từ nhiều bệnh viện, trường đại học y khoa trong cả nước.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Anh - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị

Ảnh: BVCC

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, khẳng định: "Hội nghị ANSCI là minh chứng cho cam kết của bệnh viện trong việc xây dựng môi trường học thuật năng động, nơi các nhà chuyên môn có thể chia sẻ tri thức, cùng nhau cập nhật và ứng dụng những tiến bộ mới nhất trong điều trị bệnh lý thần kinh".

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Bá Thắng - Trưởng khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh: "Hội nghị ANSCI là dịp để báo cáo những thành quả khoa học và ứng dụng lâm sàng không chỉ của Trung tâm Khoa học Thần kinh mà còn của toàn ngành thần kinh học nói chung. Vai trò của các tiến bộ này đã được thể hiện rõ trong thực tế, từ nghiên cứu đến chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, năm nay, hội nghị dành trọng tâm cho 2 lĩnh vực đang rất được quan tâm là đột quỵ và chóng mặt, với các buổi thảo luận, minh họa ca bệnh và workshop thực hành kỹ thuật...".

Chương trình hội nghị gồm nhiều phiên báo cáo chuyên sâu, phản ánh toàn diện những tiến bộ của thần kinh học hiện đại. Các chủ đề nổi bật được thảo luận bao gồm cập nhật phân loại cơn động kinh mới nhất theo ILAE 2025, chiến lược dùng thuốc kháng đông trong phòng ngừa đột quỵ, liệu pháp phục hồi sau đột quỵ, cũng như các tiến bộ trong bệnh lý thần kinh cơ và miễn dịch thần kinh. Các báo cáo viên cũng giới thiệu nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn về xây dựng hệ sinh thái chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ, góp phần tạo nên bức tranh tổng quan đa chiều về các thách thức và giải pháp trong điều trị bệnh lý thần kinh hiện nay.

Một kỹ thuật rất mới đang được triển khai tại bệnh viện cũng được giới thiệu trong hội nghị, đó là kỹ thuật đo điện não đồ định vị bằng các điện cực nội sọ, giúp định vị ổ sinh động kinh làm cơ sở cho các phẫu thuật chuyên sâu điều trị động kinh. Bên cạnh các báo cáo khoa học, nhiều ca lâm sàng thực tế cũng được trình bày và thảo luận, cho thấy tính ứng dụng cao của các tiến bộ trong điều trị đồng thời minh họa cho thế mạnh của bệnh viện trong việc phối hợp đa chuyên khoa, đa mô thức trong điều trị toàn diện bệnh thần kinh.