Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam: Gắn kết tinh hoa - lan tỏa giá trị

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/09/2025 15:25 GMT+7

Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 54 có chủ đề Gắn kết tinh hoa - lan tỏa giá trị, nhằm nhìn lại chặng đường đầy tự hào của cộng đồng kỷ lục gia và cũng là thời khắc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới, năng động hơn, chuyên nghiệp hơn và mang tầm vóc quốc tế.

Sáng 21.9 tại TP.HCM, Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 54 đã chính thức khai mạc trong tiếng trống khai hội rộn ràng của Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập tổ chức kỷ lục Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Ủy viên hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới, đánh dấu kỷ niệm 21 năm thành lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings (2004 - 2025).

Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam: Gắn kết tinh hoa - lan tỏa giá trị- Ảnh 1.

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Ảnh: VietKings

Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam: Gắn kết tinh hoa - lan tỏa giá trị- Ảnh 2.

Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận đánh trống khai hội

Ảnh: VietKings

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết: "Nếu 20 năm đã qua in đậm dấu chân tiên phong của các nhà sáng lập, thì chặng đường mới sẽ là hành trình bứt phá mạnh mẽ của đội ngũ kế thừa, để tiếp tục với nguồn năng lượng mới mẻ, sáng tạo mang tên “Kỷ lục Việt Nam”. Để đưa VietKings không chỉ là một tổ chức mang tầm quốc gia, mà còn là nguồn cảm hứng, hiện thân cho sự bền bỉ kiến tạo giá trị, gìn giữ, lan tỏa giá trị tinh hoa Việt và vươn mình ra thế giới". 

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, VietKings càng đặc biệt chú trọng đến việc nâng tầm khái niệm tài sản trí tuệ và phát triển giá trị của nội dung kỷ lục - một định hướng tiên phong, chiến lược, bền vững mà các nhà sáng lập đã ươm mầm và bồi đắp suốt hai thập kỷ qua", TS Thang Văn Phúc.

"Ngôi nhà chung" kỷ lục Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho cộng đồng và nhân loại trên toàn cầu

Theo định hướng của Ban điều hành, trong bối cảnh mới, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy cũng như cách thức hoạt động, đồng thời có các chương trình hợp tác mở rộng và phát triển bền vững cho cộng đồng kỷ lục gia.

Trên tinh thần đó, trong thời gian qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đã tiến hành ký kết nhiều văn bản quan trọng trong việc hợp tác cùng phát triển với các đối tác. Tại hội ngộ lần này, các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức đã được trao dưới sự chứng kiến của cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam.

Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 54 chính thức vinh danh Grand Record - Tinh hoa kỷ lục dành cho các kỷ lục gia và đơn vị sở hữu những kỷ lục có giá trị lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho cộng đồng và nhân loại trên toàn cầu. 

Đây là giải thưởng vinh danh được Liên minh Kỷ lục thế giới khởi xướng và triển khai nhằm tôn vinh tư duy, tầm vóc, tầm ảnh hưởng và giá trị nhân văn mà mỗi kỷ lục gia mang lại cho cộng đồng, xã hội đối với các kỷ lục gia tại Việt Nam và Ấn Độ.

Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam: Gắn kết tinh hoa - lan tỏa giá trị- Ảnh 3.

TS Lê Doãn Hợp, Chủ tịch hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, thành viên hội đồng tư vấn giải vinh danh Grand Records - Tinh hoa kỷ lục tại Việt Nam đón nhận quyết định ủy quyền từ Liên minh Kỷ lục thế giới

Ảnh: VietKings

Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam: Gắn kết tinh hoa - lan tỏa giá trị- Ảnh 4.

TS Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch WorldKings (nhiệm kỳ 3) và TS Nguyễn Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục thế giới, Phó chủ tịch Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) giới thiệu về giải Tinh hoa kỷ lục - Grand Record

Ảnh: VietKings

Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam: Gắn kết tinh hoa - lan tỏa giá trị- Ảnh 5.

TS Biswaroop Roy Chowdhury và Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận trao Đĩa vàng Cống hiến cho các cá nhân

Ảnh: VietKings

Dịp này, Liên minh Kỷ lục thế giới cũng trao tặng Đĩa vàng cống hiến cho 2 cá nhân là tiến sĩ danh dự, kỷ lục gia Lê Trung Đức, Chủ tịch European Wellness Việt Nam (EWH) và kỷ lục gia thế giới Trần Văn Mười. 

Tại Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 54 cũng có thêm 3 kỷ lục thế giới, 1 kỷ lục châu Á, 4 kỷ lục người Việt toàn cầu và 14 kỷ lục Việt Nam được trao bằng xác lập đến các cá nhân và đơn vị.

11 giải vinh danh Grand Record - Tinh hoa kỷ lục đầu tiên trao cho các kỷ lục gia tại Việt Nam và Ấn Độ:

Kỷ lục gia thế giới Manish Grover - nhà sáng lập hệ thống bệnh viện HIIMS (Ấn Độ); GS-TS - linh mục - kỷ lục gia thế giới Tạ Huy Hoàng, Tổng quản lý Học viện Công giáo Việt Nam; Anh hùng lao động, GS-TS danh dự, doanh nhân Nguyễn Quang Mâu, Phó chủ tịch Hiệp hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT tổ hợp gốm Đất Việt; tiến sĩ - kỷ lục gia châu Á K.Bhavani Rao; kỷ lục gia thế giới Huỳnh Kỳ Trân; kỷ lục gia châu Á Jayasree Venugopal - nghệ sĩ vẽ tranh kỹ thuật số; nhà sưu tập, kỷ lục gia thế giới Đào Xuân Tình, Chủ nhiệm CLB Kỷ lục gia thế giới người Việt toàn cầu và nhiều kỷ lục gia khác: Vũ Cao Quân, Trịnh Trọng Giữ, Trần Văn Mười, Phạm Thị Mai Hoa.

Tin liên quan

Nhạc sĩ 'Vùng trời bình yên' Phạm Hữu Tâm lập kỷ lục Việt Nam

Nhạc sĩ 'Vùng trời bình yên' Phạm Hữu Tâm lập kỷ lục Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức vinh danh và ghi nhận nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm là 'Nhạc sĩ sáng tác nhạc cho các bộ phim (đa thể loại) nhiều nhất'.

Xác lập kỷ lục Việt Nam 135 món ăn từ nguyên liệu thanh trà

Gia đình nhạc sĩ Văn Cao xúc động khi hát Quốc ca lập kỷ lục Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam Gắn kết tinh hoa Viện sĩ Hoàng Quang Thuận Tiến sĩ Thang Văn Phúc Bộ Nội vụ Chủ tịch WorldKings
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận