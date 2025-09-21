Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam: Gắn kết tinh hoa - lan tỏa giá trị

Sáng 21.9 tại TP.HCM, Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 54 đã chính thức khai mạc trong tiếng trống khai hội rộn ràng của Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập tổ chức kỷ lục Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Ủy viên hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới, đánh dấu kỷ niệm 21 năm thành lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings (2004 - 2025).

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ Ảnh: VietKings

Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận đánh trống khai hội Ảnh: VietKings

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết: "Nếu 20 năm đã qua in đậm dấu chân tiên phong của các nhà sáng lập, thì chặng đường mới sẽ là hành trình bứt phá mạnh mẽ của đội ngũ kế thừa, để tiếp tục với nguồn năng lượng mới mẻ, sáng tạo mang tên “Kỷ lục Việt Nam”. Để đưa VietKings không chỉ là một tổ chức mang tầm quốc gia, mà còn là nguồn cảm hứng, hiện thân cho sự bền bỉ kiến tạo giá trị, gìn giữ, lan tỏa giá trị tinh hoa Việt và vươn mình ra thế giới".

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, VietKings càng đặc biệt chú trọng đến việc nâng tầm khái niệm tài sản trí tuệ và phát triển giá trị của nội dung kỷ lục - một định hướng tiên phong, chiến lược, bền vững mà các nhà sáng lập đã ươm mầm và bồi đắp suốt hai thập kỷ qua", TS Thang Văn Phúc.

"Ngôi nhà chung" kỷ lục Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho cộng đồng và nhân loại trên toàn cầu

Theo định hướng của Ban điều hành, trong bối cảnh mới, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy cũng như cách thức hoạt động, đồng thời có các chương trình hợp tác mở rộng và phát triển bền vững cho cộng đồng kỷ lục gia.

Trên tinh thần đó, trong thời gian qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đã tiến hành ký kết nhiều văn bản quan trọng trong việc hợp tác cùng phát triển với các đối tác. Tại hội ngộ lần này, các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức đã được trao dưới sự chứng kiến của cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam.

Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 54 chính thức vinh danh Grand Record - Tinh hoa kỷ lục dành cho các kỷ lục gia và đơn vị sở hữu những kỷ lục có giá trị lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho cộng đồng và nhân loại trên toàn cầu.

Đây là giải thưởng vinh danh được Liên minh Kỷ lục thế giới khởi xướng và triển khai nhằm tôn vinh tư duy, tầm vóc, tầm ảnh hưởng và giá trị nhân văn mà mỗi kỷ lục gia mang lại cho cộng đồng, xã hội đối với các kỷ lục gia tại Việt Nam và Ấn Độ.

TS Lê Doãn Hợp, Chủ tịch hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, thành viên hội đồng tư vấn giải vinh danh Grand Records - Tinh hoa kỷ lục tại Việt Nam đón nhận quyết định ủy quyền từ Liên minh Kỷ lục thế giới Ảnh: VietKings

TS Biswaroop Roy Chowdhury, Chủ tịch WorldKings (nhiệm kỳ 3) và TS Nguyễn Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục thế giới, Phó chủ tịch Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) giới thiệu về giải Tinh hoa kỷ lục - Grand Record Ảnh: VietKings

TS Biswaroop Roy Chowdhury và Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận trao Đĩa vàng Cống hiến cho các cá nhân Ảnh: VietKings

Dịp này, Liên minh Kỷ lục thế giới cũng trao tặng Đĩa vàng cống hiến cho 2 cá nhân là tiến sĩ danh dự, kỷ lục gia Lê Trung Đức, Chủ tịch European Wellness Việt Nam (EWH) và kỷ lục gia thế giới Trần Văn Mười.

Tại Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 54 cũng có thêm 3 kỷ lục thế giới, 1 kỷ lục châu Á, 4 kỷ lục người Việt toàn cầu và 14 kỷ lục Việt Nam được trao bằng xác lập đến các cá nhân và đơn vị.