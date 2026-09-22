Hồi niệm về chiến tranh Việt Nam tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Không gian Hồi niệm trưng bày bộ sưu tập ảnh do hai phóng viên chiến trường Tim Page (Anh) và Horst Faas (Đức) dày công tập hợp trong suốt 4 năm, quy tụ tác phẩm của hơn 130 nhà báo, phóng viên quốc tế và VN đã ngã xuống hoặc mất tích khi đang tác nghiệp tại VN. Đây là món quà giá trị từ nhân dân bang Kentucky (Mỹ) gửi đến VN với thông điệp: hy vọng, hàn gắn và lịch sử.

Chuyên đề Chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam trưng bày bộ ảnh của tác giả Nakamura Goro (Nhật Bản). Ông đã bền bỉ cầm máy ghi nhận về hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh và nỗi đau của các nạn nhân. Ống kính đầy cảm xúc của ông đi từ những vạt rừng ngập mặn trơ trụi đến số phận những gia đình nạn nhân trên khắp hai miền Nam - Bắc, đặc biệt câu chuyện xúc động và day dứt về cậu bé Hùng (Cà Mau) từ năm 1976 cho tới ngày anh qua đời (2008).

Một số ảnh tư liệu giá trị sau chỉnh lý trưng bày đang giới thiệu đến công chúng tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ẢNH: QUỲNH TRÂN

Khán giả tham quan trưng bày chuyên đề sáng 21.9 ẢNH: QUỲNH TRÂN

Việt Nam: Chiến tranh và hòa bình giới thiệu đến người xem hơn 100 tác phẩm tư liệu quý của phóng viên chiến trường Ishikawa Bunyo (Nhật Bản). Tác giả sống ở chiến trường Nam VN (từ 1965 - 1968) và nắm giữ những thước phim chân thực ở cả hai đầu chiến tuyến, trong đó có một trong số ảnh hiếm hoi của phóng viên quốc tế được ghi hình tại miền Bắc (1972). Sau năm 1975, ông trở lại chiến trường xưa, tiếp tục rong ruổi trên các cung đường để ghi lại sự đổi thay diệu kỳ của VN và tìm lại chính những con người từng hiện diện trong các bức ảnh thời chiến.

Bảo tàng còn đưa ứng dụng màn hình chạm tương tác đi vào hoạt động, mở rộng không gian lưu trữ số và cá nhân hóa lộ trình khám phá tư liệu. Du khách có thể vào vai "phóng viên chiến trường", thử trải nghiệm vai trò nhiếp ảnh gia để cảm nhận sâu sắc lòng quả cảm của những người cầm máy nơi chiến trường khốc liệt.