5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam: Chung tay xoa dịu nỗi đau kéo dài nhiều thế hệ

Sáng 2.8, nhân 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”.

Nỗi đau da cam đã kéo dài qua 3 - 4 thế hệ

Dự chương trình có ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng hơn 5.000 người tham gia đi bộ.

Đông đảo người dân tham gia chương trình đi bộ, cùng lan tỏa thông điệp “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" ẢNH: TRÚC QUỲNH

Tại chương trình, hơn 5.000 người đã tham gia đi bộ, gồm nạn nhân chất độc da cam, thân nhân, người lao động, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân TP.HCM. Mỗi bước chân góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia với những người đang từng ngày gánh chịu di chứng của chất độc da cam.

Có mặt trong đoàn đi bộ, anh Nguyễn Ngọc Phương (45 tuổi, ở Đà Nẵng) không giấu được xúc động. Cha mẹ anh từng tham gia kháng chiến và đều là thương binh. Trong 6 người con, anh và một người em gái bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Làm việc tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng, anh càng thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi mà các nạn nhân phải đối mặt, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng nặng nề về thể chất và trí tuệ.

“Có sức khỏe, con người mới có thể làm được nhiều việc. Trong khi đó, nhiều nạn nhân chất độc da cam phải đối diện với muôn vàn khó khăn do những tổn thương về sức khỏe. Với tôi, thông điệp của chương trình hôm nay là hãy trân trọng hòa bình, yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ nhau”, anh Phương nói.

Phát biểu tại chương trình, thiếu tướng, PGS-TS, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM - nhấn mạnh: “Nỗi đau da cam không dừng lại ở một thế hệ mà đã kéo dài qua 3 - 4 thế hệ, trở thành gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình và đặt ra những thách thức không nhỏ cho xã hội trong công tác chăm sóc, hỗ trợ”.

Thiếu tướng, PGS-TS, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại chương trình ẢNH: TRÚC QUỲNH

Theo ông Sơn, những bệnh lý và tổn thương do chất độc da cam gây ra không chỉ để lại hệ lụy về sức khỏe, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội của nhiều gia đình.

Ông Sơn cho biết, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hiện có khoảng 25.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Đây là thách thức lớn đối với công tác quản lý, chăm sóc và hỗ trợ.

Trở thành “người truyền cảm hứng”

Ông Sơn cho biết, những năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam đã được triển khai. Bên cạnh sự hỗ trợ trong nước, Việt Nam cũng nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, ông Sơn cho biết cần thay đổi cách tiếp cận trong công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam, hướng đến việc giúp họ hòa nhập và khẳng định giá trị của bản thân.

Các đại biểu thả chim bồ câu, gửi gắm thông điệp về hòa bình, sẻ chia và chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ẢNH: TRÚC QUỲNH

Từ thực tế này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đề xuất cần đẩy nhanh việc triển khai “Dự án Làng Cam”. Dự án sẽ tập trung vào 3 vấn đề gồm: chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo nghề và tổ chức sản xuất.

Ông Sơn nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam mà còn giúp họ khẳng định giá trị bản thân, từng bước chuyển từ vị thế “nạn nhân” thành “người truyền cảm hứng”.

“Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể góp phần thay đổi tương lai. Hãy chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp các nạn nhân có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống”, ông Sơn nói.