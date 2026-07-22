Những chứng tích ám ảnh về thảm họa chất độc da cam

Ngày 22.7, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, Binh chủng Hóa học cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức khai mạc triển lãm "Da cam - lương tri và công lý" - Đà Nẵng 2026. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2026), Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10.8) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Phát biểu tại lễ khai mạc, trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cho biết Đà Nẵng được lựa chọn là địa điểm tổ chức triển lãm bởi đây là một trong những địa phương chịu hậu quả chiến tranh và chất độc hóa học đặc biệt nặng nề, kéo dài.

Các đại biểu tham quan triển lãm ẢNH: S.X

Theo thống kê, TP.Đà Nẵng hiện có hơn 37.700 người tham gia kháng chiến được hưởng chính sách người có công, trong đó hơn 4.790 người bị nhiễm chất độc hóa học. Toàn thành phố có khoảng 17.350 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, với khoảng 3.900 người đang hưởng chế độ người khuyết tật.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cho biết, triển lãm nhằm tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hóa học, vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, triển lãm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "tương thân tương ái", sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam.

Triển lãm giới thiệu hơn 400 hình ảnh, tài liệu và hiện vật về hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam ẢNH: S.X

Triển lãm giới thiệu hơn 400 hình ảnh, tài liệu và hiện vật với các chủ đề: thảm họa da cam; nỗ lực khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh; hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và hành trình đấu tranh vì công lý; những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên cùng các "Tấm lòng vàng" đồng hành với nạn nhân chất độc da cam.



Đại diện các cơ quan, đơn vị trao kinh phí hỗ trợ và quà tặng cho nạn nhân chất độc da cam, gia đình nạn nhân trên địa bàn TP.Đà Nẵng ẢNH: S.X

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhiều tư liệu về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc nạn nhân của Quân khu 5, TP.Đà Nẵng và các đơn vị trên địa bàn; giới thiệu hình ảnh dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam" do Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) thực hiện.

Theo ban tổ chức, thông qua các hình ảnh, hiện vật và câu chuyện chân thực, triển lãm gửi đến công chúng thông điệp về giá trị của hòa bình, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ con người trước những hiểm họa chiến tranh; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần nhân ái cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao quà và sinh kế cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP.Đà Nẵng với tổng trị giá hơn 1,42 tỉ đồng. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng tiếp tục trao kinh phí hỗ trợ ngay tại lễ khai mạc.

Khu trưng bày giới thiệu các phương tiện chiến tranh từng được sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam ẢNH: S.X

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 22.7 đến 21.8.2026, đồng thời được tổ chức trực tuyến trên website trienlamdacam.vn cùng các cổng thông tin điện tử của Binh chủng Hóa học và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

