Mang văn hóa truyền thống tới học sinh một cách tự nhiên

Sáng 17.11 qua, Trường THCS Đông Hòa (P.Đông Hòa, TP.HCM) tổ chức chương trình tìm hiểu nghệ thuật truyền thống Nam bộ cho học sinh (HS) khối 9 với chủ đề "Hồn Việt - Sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc". Sự kiện có sự hỗ trợ của Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (P.Dĩ An) và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa VN 24.11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11.

Trong sự kiện, HS khối 9 được nghe nghệ sĩ thể hiện các bài cải lương, đờn ca tài tử - nghệ thuật truyền thống Nam bộ. Nghệ sĩ Hạ Nắng diễn xướng một đoạn về Thúy Kiều và Thúy Vân, tiếp nối là các đoạn trích Kim Vân Kiều truyện, Bá Nha Tử Kỳ, Thái hậu Dương Vân Nga, Anh hùng cờ lau. Các em được hướng dẫn hát lòng bản Lý mù sương kể về anh hùng Đinh Bộ Lĩnh, sau này là vua Đinh Tiên Hoàng (lòng bản là thuật ngữ chỉ giai điệu cơ bản, khung nhịp cố định của một bài bản dân gian, dùng làm mẫu để người biểu diễn biến hóa, sáng tạo thêm).

Nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình “Hồn Việt - Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” tại Trường THCS Đông Hòa (P.Đông Hòa, TP.HCM) ẢNH: ĐỖ PHƯƠNG NAM

Hùng Gia Hân, HS lớp 9A13, chia sẻ: "Các tiết mục rất hào hùng, từ đây em biết thêm về những nét độc đáo trong văn hóa truyền thống dân tộc".

Thầy Hồ Hoài Khanh, giáo viên (GV) ngữ văn Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, cùng soạn giả Quốc Cảnh chịu trách nhiệm chuyển thể các tác phẩm cho "Hồn Việt - Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc". Để các vở diễn phù hợp với HS, thầy Khanh và đồng nghiệp đã giảm bớt lời văn, từ Hán Việt và kính ngữ, đồng thời tăng cường động tác sân khấu để các màn trình diễn dễ hiểu và sống động hơn.

Nhiều năm qua, được sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM phối hợp cùng nhiều trường học trên địa bàn TP, mang tới những chương trình sân khấu học đường ý nghĩa cho các em HS và thầy cô giáo. Như trong năm học 2025 - 2026, các nghệ sĩ hát bội đã tới Trường tiểu học Trần Khánh Dư (nay là Trường tiểu học - THCS Tân Định); Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ (P.Xóm Chiếu), giới thiệu sơ lược về hát bội, lịch sử hình thành, phát triển cùng những đặc trưng cơ bản của hát bội thông qua bài vè dân gian, đưa hát bội đến gần hơn HS.

Các nghệ sĩ khiến HS trầm trồ với trích đoạn tác phẩm Võ Thị Sáu - nữ anh hùng trung kiên miền Đất Đỏ; Trần Quốc Toản ra quân… HS còn được giao lưu cùng nghệ sĩ, trải nghiệm động tác đi ngựa và chèo thuyền giống như các nghệ sĩ hát bội…

Trong tháng 11 này, các nghệ sĩ của nghệ thuật hát bội tiếp tục đến với nhiều trường, như tiểu học Phước Long (P.Phước Long), tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Thành), THCS Lê Ngọc Hân (P.Bình Tân)… Nghệ sĩ Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM, cho biết nhiều người nghĩ hát bội chỉ khai thác những đề tài cổ điển, khó tiếp cận, nhưng khi đi vào học đường, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM cùng xây dựng bố cục chương trình, với thời lượng, tiết mục... cung cấp những nội dung, kiến thức phù hợp độ tuổi, các em HS thấy hát bội thật gần gũi, hấp dẫn, dễ tiếp cận, dễ tương tác với các nghệ sĩ…

Học sinh, giáo viên và các nghệ sĩ cải lương cùng đồng ca ẢNH: ĐỖ PHƯƠNG NAM

Thầy hiệu trưởng chơi nhạc cụ dân tộc, làm bánh dân gian

Những học trò của thầy Phan Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (P.Xóm Chiếu), đều rất thích thú mỗi lần thầy mặc đồ đầu bếp, mang tạp dề, làm bánh dân gian. Các món bánh dân gian như bánh bò, bánh tiêu, bánh trung thu, thạch rau câu, bánh đậu xanh… thầy làm ra cho HS thưởng thức. Học trò xếp hàng dài để được cùng thầy làm bánh.

Trong nhiều hoạt động văn hóa dân tộc như "Sen Việt", "Em yêu văn hóa Việt"... tổ chức ở sân Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ trước đây, thầy hiệu trưởng còn mặc áo dài truyền thống, chơi đàn nguyệt, viết thư pháp…; kể chuyện cho HS nghe về các loại hình văn hóa truyền thống dân tộc. Các em thích thú chơi các trò chơi dân gian như tò he, cào cào lá dừa, ô ăn quan… Văn hóa Việt đến với HS tự nhiên như thế.

Học sinh thích thú với các chương trình biểu diễn nghệ thuật âm nhạc dân tộc ẢNH: THÚY HẰNG

Văn hóa dân tộc là điểm tựa để học sinh đi xa hơn

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Tiếp nối tinh thần đó, việc giữ gìn, lan tỏa văn hóa VN là một dòng chảy tự nhiên, xuyên suốt trong các hoạt động ở trường học.

Cô Lâm Nguyễn Ngọc Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hòa, P.Đông Hòa, cho biết việc mời nghệ sĩ vào trường học, tổ chức các sự kiện văn hóa là một những cách mà nhà trường phổ biến nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với HS.

Thầy Hồ Hoài Khanh khẳng định nghệ thuật truyền thống luôn có những giá trị tốt đẹp, là chỗ dựa cho HS và cần phải được giữ gìn. "Khi tiến về tương lai, con người cũng cần nhìn về quá khứ, mà quá khứ chính là văn hóa. Vì vậy, việc giữ gìn văn hóa dân tộc là điểm tựa cho HS tiến xa hơn", thầy Khanh nói.

Thầy Khanh cho hay trong tương lai, ở những chương trình tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống, thầy sẽ áp dụng công nghệ kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, để tiếp cận, thu hút giới trẻ dễ dàng hơn.

NSƯT Tú Sương, nữ nghệ sĩ cải lương đang cùng nhiều nghệ sĩ khác hết lòng đưa cải lương đến gần hơn với học đường, cũng đồng ý rằng nghệ sĩ cải lương cần thay đổi để đến gần hơn với người trẻ, ví dụ từ việc lựa chọn tuồng, vở diễn phù hợp với từng độ tuổi.

Theo các GV, văn hóa còn được thể hiện từ chính nhân cách, đạo đức, lối sống, tinh thần nêu gương của người thầy đứng trên bục giảng; từ chính truyền thống tôn sư trọng đạo; hiếu học; tiên học lễ, hậu học văn...

Điểm sáng đưa văn hóa truyền thống vào học đường Trao đổi với Thanh Niên, NSƯT Văn Hai (tên thật Trần Văn Vận) chia sẻ, không riêng VN, văn hóa truyền thống ở nhiều quốc gia cũng đối diện với nhiều thử thách, đặc biệt trong nỗ lực thu hút khán giả chú ý trở lại. "Người yêu nghệ thuật vẫn còn, nhưng để lưu giữ và phát triển nghệ thuật thì cần có công chúng. Đây không chỉ là nỗ lực của cá nhân người nghệ sĩ mà cần có sự vào cuộc của toàn hệ thống", ông nói. Tuy nhiên, điểm sáng là ngày càng có nhiều người trẻ VN quan tâm và yêu quý nghệ thuật nước nhà. Chưa kể, việc lần đầu kỷ niệm Ngày Văn hóa VN 24.11 và nhiều địa phương thúc đẩy giáo dục văn hóa ở nhà trường - đơn cử như Đề án phát triển nghệ thuật học đường của TP.HCM - cũng là những điểm sáng đáng chú ý. Theo đuổi điệu hò Đồng Tháp từ nhỏ qua mẹ là cố nghệ sĩ Kim Nhụy (tên thật Nguyễn Thị Kim Nhụy) và hiện có hơn 60 năm gắn bó, nghệ nhân Nguyễn Thị Song Anh cho biết thời gian qua bà cũng tham gia nhiều hoạt động để giúp nhân rộng loại hình nghệ thuật này, nổi bật là mở khóa học cho các GV âm nhạc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. "Tới khi đứng lớp, tôi mới biết mọi người rất thích hò, chỉ là không có ai hướng dẫn", bà nói. Nghệ nhân Song Anh cũng đồng thời lưu ý, văn hóa cũng là nguồn cội, là gốc rễ giúp người trẻ luôn có điểm tựa dù cho hành trình có bay cao và xa đến đâu. Từ nền tảng này, người trẻ có quyền sáng tạo, phá cách, biến tấu để giúp các giá trị truyền thống hay, đẹp cũng như độc đáo hơn phiên bản vốn có. "Hãy gieo hạt giống và làm nó đơm hoa, kết trái để tiếp tục tạo ra những hạt giống mới", bà ví von. Minh chứng thực tế, Phạm Thị Tuyết Nhi, sinh viên Trường ĐH FPT (TP.HCM), giữa tháng 11 cùng các bạn học tổ chức sự kiện trải nghiệm để giúp người trẻ hiểu sâu hơn về hò Đồng Tháp - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại đây, khách tham dự có cơ hội nghe những câu hò nguyên bản, thử ghép nối lời hò và được thực hành trực tiếp dưới sự thị phạm của nghệ nhân Nguyễn Thị Song Anh. Hành trình này giúp khoảng 100 bạn trẻ từ vị trí người coi, người nghe trở thành người trực tiếp cất tiếng hò, vừa mở ra cơ hội cảm nhận di sản bằng trải nghiệm của bản thân vừa hồi đáp lại phần nào những kỳ vọng nối dài điệu hò quê hương từ các bậc tiền nhân. Ngọc Long



