Hội thơ Làng Chùa - Hà Nội sẻ chia nghĩa tình với vùng lũ

Ngày 25.12, Hội thơ Làng Chùa - Hà Nội tổ chức đoàn công tác về vùng rốn lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ), trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Đoàn do nhà thơ Phan Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc kiêm chủ biên trang vanvn của Hội Nhà văn Việt Nam dẫn đầu, cùng nhà văn Phương Trà và nhà thơ Đào Đức Tuấn.

Trao tiền hỗ trợ của Hội thơ Làng Chùa - Hà Nội cho bà con vùng lũ Hòa Thịnh ẢNH: YÊN LAN

Tại xã Hòa Thịnh, Hội thơ Làng Chùa - Hà Nội trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ dân chịu nhiều mất mát do lũ lụt. Tổng số tiền mặt trao trực tiếp cho người dân là 100 triệu đồng, thể hiện sự sẻ chia kịp thời của giới văn nghệ sĩ trước khó khăn chồng chất của đồng bào vùng lũ.

Tiếp đó, nhà thơ Phan Hoàng đến Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Tây Hòa) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Hòa Mỹ). Tại đây, Hội thơ Làng Chùa - Hà Nội trao 70 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao thêm 15 triệu đồng để hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả sau lũ.

Nhà văn Phương Trà đã đến xã Đức Bình, trao 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Những phần quà này do các nhà thơ đến từ Đài Loan và họa sĩ Khúc Quốc Ân đóng góp trong dịp tham dự lễ trao giải cuộc thi "Thơ ca & nguồn cội" lần 3, do Hội thơ Làng Chùa - Hà Nội tổ chức.

Trao quà của các văn nghệ sĩ hỗ trợ học sinh khó khăn tại Trường THPT Lê Hồng Phong ẢNH: YÊN LAN

Từ Làng Chùa - Hà Nội, ông Ngô Mạnh Cường, Trưởng ban tổ chức cuộc thi "Thơ ca & Nguồn cội" lần 3, bày tỏ: "Bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được sự mất mát đau thương của con người. Chỉ có tình thương yêu chân thành mới làm cho lòng người ấm áp".

Thông qua các hoạt động thiết thực, Hội thơ Làng Chùa - Hà Nội tiếp tục khẳng định tinh thần gắn bó giữa văn chương và đời sống, khi những vần thơ không chỉ dừng lại trên trang giấy mà còn hóa thành hành động sẻ chia, tiếp sức cho đồng bào vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.