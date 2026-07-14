Hollywood 'dậy sóng' vì vụ sáp nhập trị giá hơn 2 triệu tỉ đồng

12 tiểu bang kiện chặn thương vụ Paramount thâu tóm Warner

Theo AP, một liên minh gồm 12 tiểu bang tại Mỹ vừa chính thức đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn thương vụ Paramount thâu tóm Warner Bros. Discovery với giá 81 tỉ USD (khoảng hơn 2 triệu tỉ đồng).

Phe khởi kiện cho rằng, cái bắt tay giữa hai gã khổng lồ này sẽ "xóa sổ" tính cạnh tranh, để lại cho người tiêu dùng ít lựa chọn hơn và giá cả dịch vụ có nguy cơ tăng vọt.

Một liên minh gồm 12 tiểu bang tại Mỹ đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn cú bắt tay giữa Paramount và Warner Bros. Discovery. Ảnh: AP

Tại cuộc họp báo ở Los Angeles (Mỹ) mới đây, người đứng đầu ngành tư pháp bang California Rob Bonta và cũng là người dẫn đầu vụ kiện, cảnh báo: Khán giả sẽ là những người cảm nhận được tác động tiêu cực rõ ràng nhất.

Theo phía nguyên đơn, sự kết hợp giữa Paramount và Warner không chỉ là thương vụ kinh doanh đơn thuần. Nó sẽ đưa những cái tên đình đám như HBO Max, Harry Potter, CNN (của Warner) về cùng một nhà với CBS và Paramount+ (của Paramount).

Nếu thương vụ suôn sẻ, một "đế chế" truyền thông khổng lồ sẽ kiểm soát tới gần 1/3 thị trường phân phối phim chiếu rạp và truyền hình cáp cơ bản tại Mỹ. Điều này không chỉ khiến các rạp chiếu phim hay nhà phân phối truyền hình cáp lao đao, mà còn gây lo ngại về việc làm và sự đa dạng nội dung cho người lao động trong ngành giải trí.

Cuộc chiến "một mất một còn"

Đáp lại, Paramount khẳng định vụ kiện này đã "làm sai lệch luật chống độc quyền". Họ cho rằng việc sáp nhập là cần thiết để tạo ra một đế chế đủ mạnh, sẵn sàng đối đầu với các "ông lớn" công nghệ đang thống trị thị trường phát trực tuyến.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ mạnh mẽ thương vụ này", đại diện Paramount khẳng định.

Thế nhưng, thời gian không đứng về phía họ. Các bên kỳ vọng sẽ chốt hạ thương vụ vào quý 3 năm nay. Tuy nhiên, nếu kéo dài quá ngày 30.9, Paramount sẽ phải bồi thường cho cổ đông 25 xu/cổ phiếu mỗi quý, kèm theo khoản phí chấm dứt hợp đồng lên tới 7 tỉ USD (hơn 177 nghìn tỉ đồng). Vụ kiện này giống như "cú phanh gấp" ngay trước vạch đích, khiến tương lai của cả thương vụ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề kinh tế, vụ việc còn nhuốm màu chính trị. Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ bày tỏ sự hoài nghi trước việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ thương vụ này.

Người đứng đầu ngành tư pháp Arizona, bà Kris Mayes, đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa gia đình tỉ phú Ellison (chủ sở hữu mới của Paramount) với chính quyền hiện tại: "Chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều trường hợp Bộ Tư pháp nhượng bộ trước các thương vụ thâu tóm doanh nghiệp". Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn giữ lập trường rằng việc sáp nhập sẽ "tăng cường cạnh tranh" cho ngành truyền thông Mỹ.

Giới quan sát cũng không quên nhắc đến CNN, kênh truyền hình từng chịu nhiều chỉ trích từ ông Trump và các đồng minh. Một số quan chức chính quyền hiện tại đã công khai bày tỏ mong muốn sớm có sự thay đổi tại mạng lưới này thông qua bàn tay của tỉ phú David Ellison.