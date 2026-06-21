Hôm nay 21.6 là ngày của cha 2026, trùng với 2 ngày đặc biệt ở Việt Nam

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 170. Theo lịch âm hôm nay 21.6 là ngày 7 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Bính Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Hôm nay có 3 ngày đặc biệt là ngày của cha (Father's Day), ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và ngày Hạ chí 2026.

Hôm nay là ngày của cha trùng với ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và ngày Hạ chí 2026 ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Hầu. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, cần tránh xảy ra tai nạn chảy máu".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Như vậy, người Việt vừa trải qua tiết Mang chủng, kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào hôm nay 21.6.

Ngày 21.6 có gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, ngày 21.6 đặc biệt được nhiều người quan tâm vì là kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026). Ngày này được tổ chức hằng năm, là dịp để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì một nền báo chí nước nhà vững mạnh.

Đây không đơn thuần là ngày lễ kỷ niệm mà còn là dịp để những người làm báo nhìn lại những thành tựu cũng như khó khăn để thêm tình yêu và sự nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Theo Timeanddate.com, hôm nay cũng là ngày người Việt Nam đón Hạ chí trong năm 2026 lúc 15 giờ 24 phút (xét tại vị trí TP.HCM). Đây là ngày đầu tiên của mùa hè ở Bắc bán cầu và là ngày đầu tiên của mùa đông ở Nam bán cầu. Đây cũng là ngày có thời gian ban ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm.

Theo Timeanddate.com, hôm nay cũng là ngày của cha. Ngày này được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới để tôn vinh hình tượng người cha. Ngày này diễn ra vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 6, năm nay rơi vào ngày 21.6.

Hôm nay 21.6 là ngày của cha ẢNH: NVCC

Ngày của cha là ngày đặc biệt để tôn vinh và tri ân những người cha trên khắp thế giới. Đây là thời điểm để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đàn ông đã dành tình yêu thương vô điều kiện cho các con của mình.

Theo các tài liệu, nguồn gốc ngày của cha có thể bắt nguồn từ Mỹ. Vào năm 1908, một người phụ nữ tên là Grace Golden Clayton muốn vinh danh những người cha đã mất trong vụ nổ mỏ bi thảm năm 1907 ở Monongah, Tây Virginia.

Thảm họa đau lòng này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người đàn ông, nhiều người trong số họ là cha, khiến Clayton yêu cầu nhà thờ địa phương của cô ở Fairmont, Tây Virginia gần đó tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ họ.

Vào năm 1909, Sonora Smart Dodd đã đề xuất ý tưởng về ngày của cha trên toàn nước Mỹ. Được nuôi dưỡng bởi người cha góa vợ, cựu chiến binh Mỹ William Jackson Smart, bà tin rằng những người cha xứng đáng được công nhận bằng một ngày đặc biệt.

Với sự hỗ trợ từ các nhà thờ địa phương cùng các hiệp hội, bà Sonora đã giúp tổ chức ngày của cha đầu tiên vào năm 1910. Mặc dù ý tưởng về ngày của cha dần trở nên phổ biến trên khắp nước Mỹ, nhưng vẫn chưa được công nhận chính thức ở cấp quốc gia trong nhiều thập kỷ. Sau đó, ngày này lan rộng sang nhiều quốc gia khác.