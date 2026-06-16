Lịch âm hôm nay là ngày Thiên Môn, dương lịch 16.6 có nhiều ngày đáng chú ý

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 165. Theo lịch âm hôm nay 16.6 là ngày 2 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Tân Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Như vậy hôm nay là ngày thứ hai người Việt đón tháng 5 âm lịch hay tháng Giáp Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Thiên Môn, dân gian quan niệm đây là ngày đẹp để xuất hành, khởi sự ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Môn. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 11 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6, khi tiết Hạ chí bắt đầu.

Ngày 16.6 là ngày gì?

Ở Việt Nam, 16.6 hôm nay kỷ niệm 59 năm ngày Truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16.6.1967 - 16.6.2026). Ngày 16.6.1967, Bộ Công an ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập "Phòng theo dõi Phong trào bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng công an xã" gọi tắt là "Phòng theo dõi xã".

Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên tham mưu giúp bộ trưởng chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của lực lượng phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng công an xã, nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng xã vững mạnh về an ninh trật tự.

Kể từ năm 2007, ngày 16.6.1967 đã được Bộ Công an quyết định chọn là ngày Truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế người giúp việc (International Domestic Workers Day). Ngày này nhằm tôn vinh và bảo vệ quyền lợi của người lao động giúp việc gia đình. Ngày này gắn với việc thông qua Công ước 189 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) năm 2011.

Hôm nay là ngày Quốc tế người giúp việc (International Domestic Workers Day) ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Theo chuyên trang nationaltoday.com, 16.6 là ngày Rùa biển thế giới. Ngày này được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh sự sống còn của loài bò sát biển tuyệt vời này.

"Ngày này khuyến khích mọi người tham gia vào các nỗ lực toàn cầu để bảo vệ rùa biển khỏi ô nhiễm nhựa, phá hủy môi trường sống và các mối đe dọa khác. Khám phá cách bạn có thể đóng góp vào công tác bảo tồn, hỗ trợ các sáng kiến cứu hộ và đảm bảo tương lai cho những cư dân quan trọng của đại dương", nationaltoday.com thông tin.

Hôm nay cũng là ngày Quốc tế kiều hối gia đình (International Day of Family Remittances). Ngày này do Liên Hiệp Quốc công nhận, nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động di cư gửi tiền về hỗ trợ gia đình.