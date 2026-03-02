Hôm nay 2.3 là ngày gì? Theo lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là thứ hai đầu tiên khởi động tháng 3.2026. Lịch âm hôm nay là ngày 14 tháng giêng (tháng 1), theo cách gọi can chi là ngày Ất Hợi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Thổ, được xem là ngày không tốt "ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi". Người Việt đang trong những ngày cuối cùng của tiết Vũ thủy, tiết khí thứ hai trong 24 tiết khí trong năm.

Sau hôm nay, người Việt sẽ đón rằm tháng giêng, là Tết Nguyên tiêu hay còn gọi là Tết Thượng nguyên. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng trong phong tục, tập quán của người Việt.

Dù trăng tròn tháng giêng, trăng tròn đầu tiên trong năm Bính Ngọ 2026 chính thức diễn ra vào ngày mai, cũng là ngày xuất hiện nguyệt thực toàn phần, tuy nhiên ngày trước và sau trăng tròn, tức hôm nay 2.3 và ngày mốt 4.3, người Việt vẫn có thể quan sát mặt trăng tròn đầy.

Theo Space.com, lần trăng tròn này còn được gọi là trăng giun. Tên của nó bắt nguồn từ những con giun đất xuất hiện khi đất ấm lên. Người Anglo Saxon gọi trăng tròn tháng 3 là trăng mùa chay, bắt nguồn từ tiếng Đức và có nghĩa là mùa xuân.

Những tên gọi khác cũng liên quan đến sự "thức tỉnh" của thiên nhiên vào mùa xuân: các bộ lạc người Mỹ bản địa gọi nó là trăng quạ, trăng vỏ tuyết và trăng nhựa cây hoặc trăng đường. Những cái tên của người châu Âu là trăng gió, trăng cày, trăng chết.

Theo Timeanddate.com, hôm nay 2.3 được xem là ngày Đồ cũ ở Mỹ. Mặc dù mọi người thường coi những thứ cũ kỹ là thứ cần được thay thế bằng những thứ mới hơn, bóng bẩy hơn, nhưng không phải tất cả chúng đều vô dụng.

Ví dụ, rượu vang càng để lâu càng ngon và có giá trị hơn. Nhiều đồ vật cũ như bản đồ, sách, đồ trang sức, đồ nội thất, quần áo và hiện vật cũng tăng giá trị theo thời gian. "Điều này là do chúng thể hiện tay nghề và tính thẩm mỹ của một thời đại lịch sử trước đó, cũng như công nghệ có thể không còn tồn tại ở thời hiện tại. Giá trị hơn nhiều so với những đồ vật vô tri vô giác cũ kỹ chính là sự khôn ngoan và kiến thức mà chúng ta có thể học hỏi từ người già", theo Timeanddate.com.

Từ những người thân lớn tuổi, ta có thể tìm hiểu về lịch sử gia đình, phả hệ và nguồn gốc của họ. Người già có thể cung cấp cho chúng ta một bức tranh về quá khứ phong phú và sinh động hơn bất kỳ cuốn sách lịch sử nào.

