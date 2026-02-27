Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngày 27.2 hôm nay là ngày gì mà nhiều người đặc biệt quan tâm?

Cao An Biên
Cao An Biên
27/02/2026 05:00 GMT+7

Nhiều người quan tâm, tìm kiếm thông tin về ngày 27.2 hôm nay. Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay là ngày gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ sáu, 27.2. Theo lịch âm hôm nay là ngày 11 tháng giêng, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thân, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Người Việt đang trong khoảng thời gian của tiết Vũ thủy, tiết khí thứ 2 trong 24 tiết khí của năm.

Ngày 27.2 là ngày gì mà hôm nay nhiều người đặc biệt quan tâm? - Ảnh 1.

Ngày 27.2 là ngày gì mà hôm nay nhiều người đặc biệt quan tâm?

ẢNH: AI

Hôm qua, người Việt vừa trải qua ngày mùng 10 tháng giêng, ngày Thần tài. Ngày này, nhiều người đã xếp hàng mua vàng, cá lóc nướng, vịt quay cúng Thần tài để cầu may mắn, tài lộc.

Ngày dương lịch hôm nay 27.2 sở dĩ được nhiều người quan tâm vì đây là ngày vô cùng ý nghĩa - ngày Thầy thuốc Việt Nam. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2026).

Hằng năm, cả nước kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam như một lời tri ân và tôn vinh những cống hiến, hy sinh và sự tận tâm, nỗ lực hết mình của đội ngũ những người làm trong ngành y tế trong công cuộc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây cũng là dịp để các y, bác sĩ cùng những người làm trong ngành y tế nhắc nhở bản thân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, xem nỗi đau của người bệnh như của chính mình như lời Bác Hồ dạy: "Lương y phải như từ mẫu".

Ngày 27.2 hôm nay còn là ngày gì trên thế giới?

Theo Timeanddate.com, hôm nay 27.2 cũng là ngày Gấu Bắc Cực quốc tế. Đây là một ngày lễ không chính thức do tổ chức Gấu Bắc Cực quốc tế (PBI) tạo ra. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với loài gấu Bắc Cực.

Mặc dù là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên cạn, gấu Bắc Cực chủ yếu dựa vào hải cẩu làm thức ăn. Mùa băng ngắn hơn và băng biển tan chảy khiến hải cẩu, loài dựa vào băng để nuôi con, ngày càng trở nên khan hiếm.

Điều này khiến gấu Bắc Cực thiếu nguồn thức ăn sẵn có. Thiếu thức ăn cũng buộc gấu Bắc Cực phải mạo hiểm vào các khu vực có con người sinh sống, khiến chúng dễ bị tấn công bởi cư dân và thợ săn.

Ngày 27.2 là ngày gì mà hôm nay nhiều người đặc biệt quan tâm? - Ảnh 2.

Hôm nay 27.2 cũng là ngày Gấu Bắc Cực quốc tế

Nhiệt độ tăng cao, sụt cân và thiếu dinh dưỡng do thiếu thức ăn cũng đồng nghĩa với việc gấu Bắc Cực hiện đang trở nên dễ bị tổn thương trước những căn bệnh chưa từng được biết đến. Các nhà khoa học tin rằng tất cả những yếu tố này đã gây ra sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng gấu Bắc Cực, và nếu xu hướng này tiếp tục, sự nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này.

Bên cạnh đó ở Mỹ, hôm nay 27.2 cũng là ngày lễ vui vẻ - Ngày không cần suy nghĩ. Nhiều người cho rằng ngày lễ này được Adrienne Sioux Koopersmith tạo ra ở Mỹ như một cách để nhắc nhở mọi người rằng hầu hết mọi thứ đều đơn giản và nhiều vấn đề chúng ta gặp phải hàng ngày đều có những giải pháp rõ ràng và dễ dàng. Ngày này cũng khuyến khích mọi người ngừng phân tích quá mức mọi việc, ngừng nghi ngờ bản thân và để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Tin liên quan

Ngày 21.2 nhằm mùng 5 tết hôm nay là ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Ngày 21.2 nhằm mùng 5 tết hôm nay là ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Hôm nay là mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dương lịch là ngày 21.2. Đây là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Theo lịch âm, lịch vạn niên hôm nay có gì đặc biệt?

Hôm nay 22.2 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm có phải ngày đẹp?

Hôm nay 26.2 nhằm mùng 10 tháng giêng là ngày gì nhiều người quan tâm?

Khám phá thêm chủ đề

ngày 27.2 ngày 27/2 là ngày gì ngày thầy thuốc việt nam 27/2 ngày thầy thuốc Việt nam hôm nay là ngày gì ngày 27/2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận