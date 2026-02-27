Ngày 27.2 hôm nay là ngày gì mà nhiều người đặc biệt quan tâm?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ sáu, 27.2. Theo lịch âm hôm nay là ngày 11 tháng giêng, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thân, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Người Việt đang trong khoảng thời gian của tiết Vũ thủy, tiết khí thứ 2 trong 24 tiết khí của năm.

Ngày 27.2 là ngày gì mà hôm nay nhiều người đặc biệt quan tâm? ẢNH: AI

Hôm qua, người Việt vừa trải qua ngày mùng 10 tháng giêng, ngày Thần tài. Ngày này, nhiều người đã xếp hàng mua vàng, cá lóc nướng, vịt quay cúng Thần tài để cầu may mắn, tài lộc.

Ngày dương lịch hôm nay 27.2 sở dĩ được nhiều người quan tâm vì đây là ngày vô cùng ý nghĩa - ngày Thầy thuốc Việt Nam. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2026).

Hằng năm, cả nước kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam như một lời tri ân và tôn vinh những cống hiến, hy sinh và sự tận tâm, nỗ lực hết mình của đội ngũ những người làm trong ngành y tế trong công cuộc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đây cũng là dịp để các y, bác sĩ cùng những người làm trong ngành y tế nhắc nhở bản thân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, xem nỗi đau của người bệnh như của chính mình như lời Bác Hồ dạy: "Lương y phải như từ mẫu".

Ngày 27.2 hôm nay còn là ngày gì trên thế giới?

Theo Timeanddate.com, hôm nay 27.2 cũng là ngày Gấu Bắc Cực quốc tế. Đây là một ngày lễ không chính thức do tổ chức Gấu Bắc Cực quốc tế (PBI) tạo ra. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đối với loài gấu Bắc Cực.

Mặc dù là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên cạn, gấu Bắc Cực chủ yếu dựa vào hải cẩu làm thức ăn. Mùa băng ngắn hơn và băng biển tan chảy khiến hải cẩu, loài dựa vào băng để nuôi con, ngày càng trở nên khan hiếm.

Điều này khiến gấu Bắc Cực thiếu nguồn thức ăn sẵn có. Thiếu thức ăn cũng buộc gấu Bắc Cực phải mạo hiểm vào các khu vực có con người sinh sống, khiến chúng dễ bị tấn công bởi cư dân và thợ săn.

Hôm nay 27.2 cũng là ngày Gấu Bắc Cực quốc tế

Nhiệt độ tăng cao, sụt cân và thiếu dinh dưỡng do thiếu thức ăn cũng đồng nghĩa với việc gấu Bắc Cực hiện đang trở nên dễ bị tổn thương trước những căn bệnh chưa từng được biết đến. Các nhà khoa học tin rằng tất cả những yếu tố này đã gây ra sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng gấu Bắc Cực, và nếu xu hướng này tiếp tục, sự nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này.

Bên cạnh đó ở Mỹ, hôm nay 27.2 cũng là ngày lễ vui vẻ - Ngày không cần suy nghĩ. Nhiều người cho rằng ngày lễ này được Adrienne Sioux Koopersmith tạo ra ở Mỹ như một cách để nhắc nhở mọi người rằng hầu hết mọi thứ đều đơn giản và nhiều vấn đề chúng ta gặp phải hàng ngày đều có những giải pháp rõ ràng và dễ dàng. Ngày này cũng khuyến khích mọi người ngừng phân tích quá mức mọi việc, ngừng nghi ngờ bản thân và để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.