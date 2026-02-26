Hôm nay 26.2 nhằm mùng 10 tháng giêng là ngày gì nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay 26.2 là thứ năm giữa tuần. Theo lịch âm là mùng 10 tháng giêng, còn gọi là ngày Tân Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Người Việt đang trong những ngày của tiết Vũ thủy, tiết khí thứ hai trong 24 tiết khí trong năm. Ngày 26.2 là ngày gì và theo lịch vạn niên có gì đặc biệt?

Ngày 26.2 hôm nay là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thuần Dương, được xem là ngày đẹp khi xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn.

Ngày này sở dĩ được nhiều người quan tâm vì theo lịch âm, mùng 10 tháng giêng là ngày Thần tài. Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Thần tài là vị thần mang đến tài lộc, của cải, sung túc cho gia đình.

Do đó chúng ta thường thấy gia chủ cầu khấn Thần tài. Những năm gần đây, vào ngày vía Thần tài, người làm kinh doanh, văn phòng, người lao động... mua vàng để cầu may mắn. Bên cạnh đó, nhiều món ăn như cá lóc nướng, vịt quay… cũng được đông người tìm mua để cúng Thần tài.

Ngoài ngày Thần tài, 26.2 năm nay còn là ngày gì?

Tại Việt Nam, ngày 26.2 hôm nay là ngày Truyền thống ngành Chính sách Quân đội Việt Nam. Ngày này được tổ chức hằng năm để kỷ niệm sự ra đời và phát triển của ngành này trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong khi đó ở các nước phương Tây, cụ thể là Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày Kể chuyện cổ tích. Ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người đọc, kể và nghe những câu chuyện cổ tích từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Timeanddate.com, tại các quốc gia phương Tây, truyện cổ tích là một thể loại văn học có các nhân vật kỳ ảo, thường được viết dưới dạng truyện ngắn với các nhân vật chính là tiên nữ, yêu tinh, quỷ lùn và phù thủy, truyện cổ tích lấy bối cảnh trong một thế giới kỳ diệu với những sự kiện diễn ra "ngày xửa ngày xưa".

Ngày 26.2 là ngày được nhiều người quan tâm ẢNH: CAO AN BIÊN

Là một dạng truyện dân gian, truyện cổ tích có truyền thống truyền miệng và viết mạnh mẽ trên khắp thế giới, bao gồm Việt Nam, với nhiều nền văn hóa tiếp thu toàn bộ hoặc một phần truyện từ các nền văn hóa khác. Trước thế kỷ 17, truyện cổ tích thường có chủ đề không phù hợp với trẻ em và chủ yếu được viết cho người lớn.

Ngày nay, truyện cổ tích được coi là một thể loại văn học thiếu nhi và thuật ngữ "truyện cổ tích" thường được dùng để chỉ những câu chuyện có hậu, chẳng hạn như một câu chuyện tình lãng mạn như trong truyện cổ tích hay một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích.

Hôm nay 26.2 cũng là ngày Hạt dẻ cười. Các nhà khảo cổ tin rằng hạt dẻ cười đã được sử dụng làm thực phẩm từ rất sớm, khoảng năm 6.000 trước Công nguyên. Ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người bổ sung hạt dẻ cười vào chế độ ăn uống hàng ngày và tận dụng những lợi ích sức khỏe của chúng.

Bạn nghĩ gì về những ngày lễ, ngày kỷ niệm diễn ra vào hôm nay 26.2 tại Việt Nam và trên thế giới? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.