Hôm nay 22.2 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm có phải ngày đẹp?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật cuối tuần, ngày 22.2. Đây được coi là ngày số lặp khi có nhiều số 2 cùng xuất hiện trong ngày tháng. Theo lịch âm, hôm nay là mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (mùng 6 tháng giêng).

Ngày 22.2 hôm nay là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo cách gọi can chi, hôm nay là ngày Đinh Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Thông tin từ lịch vạn niên mùng 6 tết là ngày hảo thương, xuất hành thuận lợi, gặp quý nhân phù trợ.

Hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày liên tục, cũng là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm nay. Cụ thể, 9 ngày nghỉ tết âm lịch từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (nhằm ngày 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (nhằm ngày mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy kỳ nghỉ tết gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định của bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Trong ngày nghỉ cuối cùng này, nhiều nhà hàng, quán ăn bắt đầu khai trương, buôn bán trở lại. Nhiều người cũng bắt đầu trở lại các thành phố lớn để ổn định tinh thần, sức khỏe chuẩn bị ngày mai bắt đầu ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ tết dài.

Trong khi đó, dưới góc độ dương lịch, ngày 22.2 hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày số lặp, với rất nhiều số 2 cùng xuất hiện trong ngày tháng năm. Nhiều người cho rằng đây là ngày đặc biệt trong tháng 2, tháng ngắn nhất trong năm này.

Tại Nhật Bản, ngày 22.2 hằng năm là một ngày khá thú vị, còn được gọi là Ngày của mèo, khi phát âm ngày này trong tiếng Nhật gần giống với tiếng mèo kêu. Ngày này rất được hưởng ứng trong văn hóa Nhật Bản.

Hôm nay là Ngày của mèo ở Nhật Bản. Ngày này cũng được cộng đồng yêu mèo ở Việt Nam quan tâm ẢNH: CAO AN BIÊN

Được thành lập từ năm 1987, ngày này tôn vinh mèo và là dịp để chủ nuôi cảm ơn, tặng quà, và tổ chức tiệc cho mèo. Ngày này còn có ý nghĩa thúc đẩy bảo vệ động vật, đặc biệt là các loài thú cưng gắn bó với con người.

Vào ngày này, các doanh nghiệp Nhật Bản thưởng hưởng ứng bằng việc ra mắt những sản phẩm gợi nhắc về mèo. Một số cửa hàng thú cưng còn cung cấp dịch vụ làm đẹp đặc biệt cho mèo.

