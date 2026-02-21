Ngày 21.2 nhằm mùng 5 tết hôm nay là ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 21.2. Theo lịch âm, lịch vạn niên, hôm nay là mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026 hay mùng 5 tháng giêng (tháng 1 âm lịch). Người Việt đang trong những ngày đầu tiên của tiết khí Vũ thủy, tiết khí thứ hai trong 24 tiết khí trong năm.

Hôm nay 21.2 là mùng 5 tết, người Việt vẫn đang trong kỳ nghỉ ẢNH: AI

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công chức, viên chức chính thức nghỉ tết từ thứ bảy ngày 14.2.2026 (tức 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22.2.2026 (tức mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy kỳ nghỉ tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ tết theo quy định của bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Như vậy kỳ nghỉ tết năm nay chỉ còn kéo dài tới hết ngày mai 22.2, sau đó mọi người sẽ đi học, đi làm trở lại.

Hôm nay 21.2 là ngày gì?

Hôm nay là ngày Tiếng mẹ đẻ quốc tế (International Mother Language Day). Ngày này được UNESCO tổ chức vào ngày 21.2 hàng năm. Ngày Tiếng mẹ đẻ quốc tế được UNESCO chọn tại hội nghị ngày 17.11.1999.

Ngày lễ quốc tế này đã được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận, quyết định năm 2008 là năm Ngôn ngữ quốc tế. Ngày Tiếng mẹ đẻ quốc tế được các quốc gia thành viên UNESCO tổ chức hằng năm tại các trụ sở UNESCO nhằm quảng bá sự đa dạng ngôn ngữ, văn hóa và tính đa ngôn ngữ.

Timeanddate.com cho biết ngày này cũng tưởng nhớ một số sự kiện, trong đó có vụ sát hại 4 sinh viên vào ngày 21.2.1952 vì họ đã vận động để tiếng mẹ đẻ của họ, tiếng Bengali, được chính thức sử dụng tại Bangladesh.

Nhiều người chia sẻ thông điệp giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ẢNH: THÚY HẰNG

Trong suốt hơn 10 năm qua, ngày kỷ niệm này được tổ chức tại khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là dịp để mọi người cùng chia sẻ sự độc đáo của mỗi nền văn hóa, trong đó, ngôn ngữ là nòng cốt. Đây cũng được xem là cơ hội để bảo vệ các quyền văn hóa của mỗi quốc gia và duy trì sự đa dạng văn hóa của toàn thế giới.

Tại Việt Nam, ngày này được nhiều người quan tâm. Nhiều người cho biết đây là dịp để thể hiện tình yêu với tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bạn nghĩ gì về ngày Tiếng mẹ đẻ quốc tế? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.