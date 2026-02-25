Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tiết Vũ thủy kéo dài qua ngày Thần tài: Theo lịch âm, ngày mấy kết thúc?

Cao An Biên
Cao An Biên
25/02/2026 05:00 GMT+7

Ngày mai mùng 10 tháng giêng, người Việt sẽ đón ngày Thần tài trong tiết khí Vũ thủy. Tiết khí này còn kéo dài trong bao nhiêu ngày nữa? Tiết khí tiếp theo là gì?

Dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần, ngày 25.2. Theo lịch âm hôm nay là ngày mùng 9 tháng giêng, theo cách gọi can chi là ngày Canh Ngọ, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Như vậy ngày mai 26.2, nhằm ngày 10 tháng giêng là ngày Thần tài.

Tiết Vũ thủy kéo dài qua ngày Thần tài: Theo lịch âm, ngày mấy kết thúc?- Ảnh 1.

Ngày mai mùng 10 tháng giêng, người Việt sẽ đón ngày Thần tài trong tiết khí Vũ thủy

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên hôm nay là ngày Kim Dương, xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt. Người Việt Nam vẫn đang trong những ngày cuối cùng của tiết khí Vũ thủy, tiết khí thứ hai trong 24 tiết khí trong năm.

Tiết khí Vũ thủy này sẽ kéo dài qua ngày Thần tài năm 2026. Vậy, ngày nào tiết khí này kết thúc và tiết khí tiếp theo là gì? Theo quan niệm dân gian, cần lưu ý gì trong tiết Vũ thủy cũng như tiết khí kế tiếp?

Tiết Kinh trập sắp xuất hiện

Năm Bính Ngọ vừa bắt đầu cũng là lúc người Việt Nam đón tiết Vũ thủy, khi ngay sau ngày mùng 1 tết, ngày 18.2.2026 (tức mùng 2 tết) tiết Vũ thủy tiếp nối tiết Lập xuân và kéo dài tới ngày 4.3.2026 (tức ngày 16 tháng giêng) tới đây.

Vũ thủy có ý nghĩa "ẩm ướt". Đúng như tên gọi, thời gian diễn ra tiết Vũ thủy chính là sau khi mùa đông kết thúc, thời tiết bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nhỏ li ti cũng xuất hiện nhiều hơn, không khí cũng bắt đầu ấm dần lên.

Trong tiết Vũ thủy, độ ẩm và nhiệt độ chênh lệch rõ rệt so với thời gian trước đây. Cũng chính vì điều này, con người cũng cần có sự thay đổi để thích ứng, bảo vệ sức khỏe bản thân trong tiết khí này.

Tiết Vũ thủy kéo dài qua ngày Thần tài: Theo lịch âm, ngày mấy kết thúc?- Ảnh 2.

Kinh trập có ý nghĩa là "sâu nở". Tiết khí này đánh dấu thời điểm muôn hoa bắt đầu đâm chồi nảy nở, các loài động vật, côn trùng cũng sinh sôi phát triển mạnh mẽ

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo liệt kê trên, tiếp nối sau tiết Vũ thủy sẽ là tiết Kinh trập, bắt đầu ngày 5.3 và kết thúc vào ngày 19.3.2026. Ngay ngày hôm sau, 20.3.2026 tiết Xuân phân sẽ tiếp nối. Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết kinh trập ứng với kinh độ mặt trời bằng 345°.

Kinh trập có ý nghĩa là "sâu nở". Tiết khí này đánh dấu thời điểm muôn hoa bắt đầu đâm chồi nảy nở, các loài động vật, côn trùng cũng sinh sôi phát triển mạnh mẽ.

Theo quan niệm dân gian, đặc điểm nổi bật nhất trong giai đoạn tiết Kinh trập bắt đầu là sự bùng nổ tràn lan từ các loài sâu bọ, cỏ dại trên đồng ruộng cũng như các loại mầm bệnh trên gia súc, gia cầm người làm nông nghiệp cần lưu ý phòng chống.

Khám phá thêm chủ đề

Ngày Thần Tài Vía Thần Tài hôm nay là ngày gì ngày 25/2 là ngày gì lịch âm hôm nay tiết Vũ thủy lịch Âm
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
