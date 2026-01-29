Phát hiện thú vị về Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 tiết khí khác nhau, vì sao?

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nếu như mùng 1 tết thuộc tiết khí Lập xuân, tiết khí khởi đầu trong 24 tiết khí trong năm thì ngay hôm sau, mùng 2 tết lại thuộc tiết khí Vũ thủy.

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo đó, năm 2026 tiết Lập xuân bắt đầu vào ngày 4.2.2026 dương lịch (tức ngày 17 tháng chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày 17.2.2026 (tức đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Ngay hôm sau, ngày 18.2.2026 (tức mùng 2 tết) tiết Vũ thủy sẽ tiếp nối và kéo dài tới ngày 4.3.2026 (tức 16 tháng giêng). Tiếp nối sau tiết Vũ thủy sẽ là tiết Kinh trập, bắt đầu ngay ngày hôm sau 5.3.2026.

Vì sao điều này xảy ra?

Với một số người, việc mùng 1 và mùng 2 tết thuộc hai tiết khí khác nhau là điều khá thú vị, vì mọi người thường thấy những ngày đầu năm mới phải nằm trong tiết Lập xuân.

Nguyên nhân là vì năm Ất Tỵ vừa qua là năm khá đặc biệt khi người Việt được đón tiết Lập xuân tới 2 lần trong năm. Năm Ất Tỵ khởi đầu với việc đón tiết Lập xuân vào 3.2.2025 dương lịch, tức mùng 6 tết và lần vào cuối năm này, ngày 4.2.2026 dương lịch, tức 17 tháng chạp.

Nguyên nhân năm Ất Tỵ được đón 2 lần lập xuân vì đây là năm nhuận, kéo dài tới 384 ngày, tính từ ngày 29.1.2025 đến ngày 16.2.2026. Trong khi đó, dương lịch vẫn 365 này. Như vậy năm nay, số ngày trong năm âm lịch dài hơn dương lịch tới 19 ngày.

Không khí tết tại TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Sở dĩ năm âm lịch kéo dài so với những năm trước và dài hơn dương lịch vì người Việt được đón hai lần tháng 6. Trong đó, tháng 6 âm lịch đầu tiên có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 25.6 - 24.7 dương lịch. Tiếp đến là một tháng 6 nhuận kéo dài 29 ngày từ ngày 25.7 - 22.8 dương lịch. Chính việc có thêm một tháng nhuận này đã đưa tổng số ngày trong năm Ất Tỵ 2025 lên tới 384 ngày.

Năm 2026 được xác định là năm Bính Ngọ, tức năm con ngựa theo lịch âm. Thời gian của năm Bính Ngọ bắt đầu từ ngày 17.2.2026 và kết thúc vào ngày 5.2.2027 theo dương lịch.

So với năm trước đó là Ất Tỵ (năm con rắn), năm 2026 đánh dấu sự chuyển tiếp từ địa chi Tỵ sang Ngọ, đồng thời thiên can chuyển từ Ất sang Bính. Năm Bính Ngọ có 354 ngày, sau đó, ngày 6.2.2027 sẽ chính thức bắt đầu năm Đinh Mùi 2027.

Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Bính Ngọ là 14.2.2026, nhằm ngày 27 tháng chạp, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Ngày này nằm trong tiết Lập xuân. Mùng 1 tết Bính Ngọ là ngày 17.2.2026 dương lịch, theo cách gọi can chi trong lịch âm là ngày ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.