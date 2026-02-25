Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?

Dương Lan
Dương Lan
25/02/2026 06:15 GMT+7

Ngày Thần tài (mùng 10 tháng giêng) là dịp quan trọng với nhiều gia đình, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán. Dân mạng chia sẻ những mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt để mọi người cùng biết đến.

Mùng 10 tháng Giêng được nhiều người xem là ngày Thần tà là dịp để cầu tài lộc, may mắn và một năm làm ăn hanh thông. Trên mạng xã hội, không ít người chia sẻ hình ảnh những mâm cúng được bày biện chỉn chu, đầy đủ để mọi người cùng tham khảo. Ai cũng gửi gắm mong ước được ông bà, tổ tiên phù hộ, mang đến một năm mới thuận lợi, phát đạt.

Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?- Ảnh 1.

Chị Loan Trần (quê ở Phú Thọ) từng chia sẻ mâm cúng ngày Thần tài lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của mọi người. Chị cho rằng mâm cúng ngày 10 tháng giêng tùy tâm, không có tiền vàng nên chị dâng túi bánh bao tài lộc tượng trưng

ẢNH: NVCC

Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?- Ảnh 2.

Bánh bao tài lộc chị Loan làm từ bột mì, đường, men ủ, sữa tươi không đường và một ít bột nghệ... Các nguyên liệu được trộn đều, nhồi từng phần nhỏ và đem hấp khoảng 15 phút

ẢNH: NVCC

Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?- Ảnh 3.

Mâm cúng chị Loan bày biện cúng Thần tài gồm có: xôi tài lộc, bánh bao túi tiền, tôm, cua, trứng, thịt heo quay...

ẢNH: NVCC

Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?- Ảnh 4.

Chị Lê Thị Bích Lan (quê ở Lâm Đồng) cũng chia sẻ mâm cúng Thần tài với các món như trứng luộc, cua, bánh bao túi tiền, tôm, xôi cá chép...

ẢNH: NVCC

Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?- Ảnh 5.

Chị Bích Lan lựa chọn màu vàng chủ đạo khi chế biến mâm cúng Thần tài. Chị thường dành một buổi ngày hôm trước để chuẩn bị các loại bánh, chè hoặc thạch...

ẢNH: NVCC

Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?- Ảnh 6.

Chị Loan Võ (37 tuổi, ở TP.HCM) cho hay quan điểm "còn mùng là còn tết" và để công việc hanh thông chị bày biện mâm cúng Thần tài đặt lên bàn thờ

ẢNH: NVCC

Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?- Ảnh 7.

Mâm cúng ngày Thần tài của chị Loan gồm có: tôm, cua, trứng, thịt heo quay, xôi gấc, bánh đậu xanh... Với món bánh đậu xanh, chị Loan phải mất 4 - 5 lần đổ vào khuôn mới thành công với chữ Tài, Lộc, Phúc, Thọ

ẢNH: NVCC


