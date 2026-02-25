Mùng 10 tháng Giêng được nhiều người xem là ngày Thần tà là dịp để cầu tài lộc, may mắn và một năm làm ăn hanh thông. Trên mạng xã hội, không ít người chia sẻ hình ảnh những mâm cúng được bày biện chỉn chu, đầy đủ để mọi người cùng tham khảo. Ai cũng gửi gắm mong ước được ông bà, tổ tiên phù hộ, mang đến một năm mới thuận lợi, phát đạt.
Ngày Thần tài: Mâm cúng mùng 10 tháng giêng gồm món gì, bày biện sao đẹp mắt?
Ngày Thần tài (mùng 10 tháng giêng) là dịp quan trọng với nhiều gia đình, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán. Dân mạng chia sẻ những mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt để mọi người cùng biết đến.
