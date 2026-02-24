Ngày Thần tài 2026: Bỏ 168.000 đồng vào heo đất có thật sự 'lộc phát'?

Ngày Thần tài mùng 10 tháng giêng năm nay rơi vào ngày 26.2.2026. Đây được xem là dịp quan trọng với người làm ăn, kinh doanh.

Theo quan niệm, đây là ngày Thần tài giáng trần, mang lại may mắn, tài lộc. Vì vậy, nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng, mua vàng lấy may hoặc thực hiện các nghi thức cầu tài với mong muốn một năm buôn bán hanh thông, tiền bạc dồi dào.

Những năm gần đây, ngoài mua vàng, không ít người còn áp dụng các cách "lấy vía" như gửi tiết kiệm, bỏ tiền vào heo đất hay chuyển khoản với con số được cho là đẹp, với kỳ vọng kích hoạt tài lộc đầu năm.

Nhiều người tin rằng bỏ 168.000 đồng vào heo đất ngày Thần tài thì sẽ được may mắn về tiền bạc trong năm

Trong đó, có một số bài đăng chỉ mẹo "lấy vía" giàu có, tiền bạc dồi dào bằng cách chuẩn bị 168.000 đồng (tức "nhất lộc phát") để bỏ vào heo đất. Nam dùng tay trái, nữ dùng tay phải. Hành động này được cho rằng sẽ giúp tiền vào như nước, heo đầy như mơ, ví lúc nào cũng có lộc.

Chuyên gia phong thủy nói gì về "nhất lộc phát"?

Ông Hoàng Triệu Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu địa lý kiến trúc Phương Đông cho rằng, "68" đọc là "lộc phát" thực chất chỉ xuất hiện khoảng 20 năm trở lại đây, bắt nguồn từ thị trường sim điện thoại.

Theo ông, để nâng giá trị các dãy số dễ nhớ, người bán đã gán cho chúng những ý nghĩa tài lộc dựa trên cách đọc âm. Vì thế, dù có người kiêng số 4 (cho là "tử"), 7 (cho là "thất"), nhưng khi thành tứ quý, ngũ quý thì giá sim vẫn tăng cao.

Ông Hải phân tích, trong hệ thống lý học Đông phương không tồn tại khái niệm "số phong thủy" theo kiểu luận âm nôm. Các con số chỉ đại diện cho thứ tự của hệ thống sao, Kinh dịch hoặc ngũ hành.

Chẳng hạn, số 4 đọc theo lối cổ là "tứ", hoàn toàn khác "tử", nên việc đồng nhất hai khái niệm này là sai. Tương tự, việc gán 68 hay 168 thành "lộc phát", "nhất lộc phát" chỉ phản ánh mong muốn của con người chứ không có cơ sở trong phong thủy chính thống.

Theo chuyên gia này, trong dự báo Kinh dịch, con số được dùng như một dữ liệu đầu vào để xác định quẻ, qua đó mô tả trạng thái của sự vật, hiện tượng tại thời điểm chọn số. Điều đó không đồng nghĩa số đẹp sẽ mang lại may mắn.

Ông dẫn ví dụ một sim nhiều số 8 được xem là rất giá trị trên thị trường, nhưng khi luận theo Kinh dịch lại cho quẻ mang ý nghĩa không thuận lợi. Vì vậy, ông Hải cho rằng việc bỏ 168.000 đồng vào heo đất ngày vía Thần tài chủ yếu mang tính niềm tin cá nhân, không phải nguyên lý phong thủy.

Ông Thần tài có thật không?

Ông Hoàng Triệu Hải thông tin thêm, trong tín ngưỡng dân gian của người Trung Hoa, Thần tài không phải chỉ có một vị duy nhất mà gồm nhiều vị khác nhau, tiêu biểu là 5 vị Thần tài ứng với ngũ hành và một vị võ Thần tài.

Theo ông, nhóm ngũ Thần tài này có nguồn gốc từ các vị thần siêu nhiên trong Phật giáo Ấn Độ, sau đó theo quá trình truyền bá Phật giáo mà du nhập vào Trung Quốc. Ở một số nước như Singapore, Malaysia, ngày vía Thần tài được tổ chức vào mùng một tết. Nghi thức cúng chủ yếu là dâng hương, trái cây, bánh ngọt, thịt heo quay, không có tập tục mua vàng để cầu may như ở Việt Nam.

Mâm cúng ngày Thần tài thường có heo quay, cá lóc nướng ẢNH: AI

Trong khi đó, TS Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đạo đức - Tôn giáo, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết tại Việt Nam, ngày vía Thần tài, nhiều gia đình chuẩn bị lễ vật cúng và mua vàng với mong muốn cầu tài lộc, may mắn, sung túc cho cả năm.

Những ngày cận vía Thần tài, thị trường vàng thường sôi động khi người dân tập trung mua vàng, nhất là các sản phẩm mang hình linh vật của năm với quan niệm lấy hên đầu năm. Đây cũng là thời điểm các cửa hàng kinh doanh thịt heo quay, cá lóc nướng hoạt động nhộn nhịp hơn để phục vụ nhu cầu cúng lễ.

Theo ông Lộc, việc mua vàng ngày vía Thần tài phổ biến hơn tại các đô thị, thành phố lớn; còn ở khu vực nông thôn, thói quen này chưa lan rộng. Bên cạnh yếu tố tâm linh, người Việt vốn có thói quen tích trữ vàng như một hình thức để dành, nên nhiều người chọn mua vàng vào dịp này vừa cầu may, vừa tích lũy tài sản cho gia đình.