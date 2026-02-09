23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ

Nhiều người cho rằng ngày 23 tháng chạp không chỉ là ngày tiễn Táo quân về trời mà còn là dịp thể hiện sự chỉn chu, thành tâm trong đời sống tâm linh truyền thống. Những mâm cúng ông Táo đẹp mắt cũng được mọi người chia sẻ lên mạng xã hội để cùng nhau tham khảo.

Chị Nguyễn Việt Hà (32 tuổi, quê ở Hưng Yên) cho biết năm nay ngày 23 tháng chạp rơi vào giữa tuần nên chị đã tranh thủ cuối tuần vừa qua chuẩn bị, bày biện cúng sớm.

Với chị, ngày 23 tháng chạp không chỉ là ngày lễ truyền thống, quan trọng hàng năm của người Việt mà còn là ngày đầu tiên bắt đầu tuần lễ Tết Nguyên đán. Năm nào cũng vậy, vào dịp này chị luôn cố gắng chuẩn bị mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt.

Mâm cúng ông Táo của chị Việt Hà có món gà ủ muối, nem rán, trứng cuốn ngũ sắc, canh... Chị cũng mua 3 con cá chép đỏ để phóng sanh sau khi cúng ông Táo ẢNH: NVCC

Chị Việt Hà dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên cầu một năm mới bình an, hạnh phúc ẢNH: NVCC

Hoa quả cũng được chị Việt Hà bày biện chỉn chu khi dâng lên bàn thờ tổ tiên ẢNH: NVCC

Phần lễ ngọt xôi chè cũng được chị Việt Hà chuẩn bị, bày biện đẹp mắt ẢNH: NVCC

Chị Phạm Thu Huyền (ở Thái Nguyên) cũng chia sẻ mâm cúng ông Táo nhận nhiều lượt "thả tim" trên mạng xã hội vì quá đẹp. Thực đơn gồm có: giò xào, khâu nhục, củ quả luộc, tôm hấp nước dừa, nem rán, xôi gấc, trứng hấp vân, canh củ quả... ẢNH: NVCC

Chị Huyền hy vọng năm mới công việc được thuận lợi và khởi sắc, gia đình và người thân có nhiều sức khỏe ẢNH: NVCC

Món xôi gấc được chị Huyền tâm huyết đặt lên bàn thờ tổ tiên ẢNH: NVCC

Ngày 23 tháng chạp hằng năm, nhiều gia đình Việt làm lễ cúng ông Táo về trời. Đây được xem là một trong những nghi lễ mở đầu cho mùa tết cổ truyền, gắn với tín ngưỡng dân gian lâu đời về thần bếp và hạnh phúc gia đình.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, việc phóng sinh cá chép trong ngày 23 tháng chạp không chỉ mang ý nghĩa tiễn ông Táo về trời, mà còn thể hiện khát vọng vượt khó, cầu mong gia đình an khang, thịnh vượng và hướng thiện trong năm mới.