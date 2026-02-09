Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ

Dương Lan
Dương Lan
09/02/2026 12:14 GMT+7

Những ngày cận Tết Nguyên đán, mạng xã hội chia sẻ loạt hình ảnh mâm cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp được chuẩn bị công phu, trang trọng và đầy đủ lễ nghi.

Nhiều người cho rằng ngày 23 tháng chạp không chỉ là ngày tiễn Táo quân về trời mà còn là dịp thể hiện sự chỉn chu, thành tâm trong đời sống tâm linh truyền thống. Những mâm cúng ông Táo đẹp mắt cũng được mọi người chia sẻ lên mạng xã hội để cùng nhau tham khảo. 

Chị Nguyễn Việt Hà (32 tuổi, quê ở Hưng Yên) cho biết năm nay ngày 23 tháng chạp rơi vào giữa tuần nên chị đã tranh thủ cuối tuần vừa qua chuẩn bị, bày biện cúng sớm. 

Với chị, ngày 23 tháng chạp không chỉ là ngày lễ truyền thống, quan trọng hàng năm của người Việt mà còn là ngày đầu tiên bắt đầu tuần lễ Tết Nguyên đán. Năm nào cũng vậy, vào dịp này chị luôn cố gắng chuẩn bị mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt. 

23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 1.

Mâm cúng ông Táo của chị Việt Hà có món gà ủ muối, nem rán, trứng cuốn ngũ sắc, canh... Chị cũng mua 3 con cá chép đỏ để phóng sanh sau khi cúng ông Táo

ẢNH: NVCC

23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 2.

Chị Việt Hà dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên cầu một năm mới bình an, hạnh phúc

ẢNH: NVCC

23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 3.

Hoa quả cũng được chị Việt Hà bày biện chỉn chu khi dâng lên bàn thờ tổ tiên

ẢNH: NVCC

23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 4.

Phần lễ ngọt xôi chè cũng được chị Việt Hà chuẩn bị, bày biện đẹp mắt

ẢNH: NVCC

23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 5.

Chị Phạm Thu Huyền (ở Thái Nguyên) cũng chia sẻ mâm cúng ông Táo nhận nhiều lượt "thả tim" trên mạng xã hội vì quá đẹp. Thực đơn gồm có: giò xào, khâu nhục, củ quả luộc, tôm hấp nước dừa, nem rán, xôi gấc, trứng hấp vân, canh củ quả...

ẢNH: NVCC

23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 6.

Chị Huyền hy vọng năm mới công việc được thuận lợi và khởi sắc, gia đình và người thân có nhiều sức khỏe

ẢNH: NVCC

23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 7.

Món xôi gấc được chị Huyền tâm huyết đặt lên bàn thờ tổ tiên

ẢNH: NVCC

Ngày 23 tháng chạp hằng năm, nhiều gia đình Việt làm lễ cúng ông Táo về trời. Đây được xem là một trong những nghi lễ mở đầu cho mùa tết cổ truyền, gắn với tín ngưỡng dân gian lâu đời về thần bếp và hạnh phúc gia đình.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, việc phóng sinh cá chép trong ngày 23 tháng chạp không chỉ mang ý nghĩa tiễn ông Táo về trời, mà còn thể hiện khát vọng vượt khó, cầu mong gia đình an khang, thịnh vượng và hướng thiện trong năm mới.

Tin liên quan

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy

Mâm cúng Vu lan rằm tháng 7 âm lịch đẹp mắt: Chay thanh tịnh, mặn đủ đầy

Vu lan rằm tháng 7 âm lịch là mùa báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên, cũng là ngày xá tội vong nhân. Ngoài đi chùa cầu an, nhiều gia đình còn chuẩn bị mâm cúng đặt lên bàn thờ bày tỏ lòng thành kính.

Mâm cúng tết Đoan Ngọ 5.5 âm lịch: Đẹp mắt, ý nghĩa, được chia sẻ rầm rộ

Mâm cúng Thần Tài ngày mùng 10 đẹp mắt được chia sẻ

Khám phá thêm chủ đề

ông táo mâm cúng ông Táo mâm cúng mâm cúng 23 tháng chạp cúng ông táo Tết Nguyên đán 23 tháng Chạp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận