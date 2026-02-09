23 tháng chạp: Mâm cúng ông Táo được dân mạng chia sẻ rầm rộ

Nhiều người cho rằng ngày 23 tháng chạp không chỉ là ngày tiễn Táo quân về trời mà còn là dịp thể hiện sự chỉn chu, thành tâm trong đời sống tâm linh truyền thống. Những mâm cúng ông Táo đẹp mắt cũng được mọi người chia sẻ lên mạng xã hội để cùng nhau tham khảo.
Chị Nguyễn Việt Hà (32 tuổi, quê ở Hưng Yên) cho biết năm nay ngày 23 tháng chạp rơi vào giữa tuần nên chị đã tranh thủ cuối tuần vừa qua chuẩn bị, bày biện cúng sớm.
Với chị, ngày 23 tháng chạp không chỉ là ngày lễ truyền thống, quan trọng hàng năm của người Việt mà còn là ngày đầu tiên bắt đầu tuần lễ Tết Nguyên đán. Năm nào cũng vậy, vào dịp này chị luôn cố gắng chuẩn bị mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt.
Ngày 23 tháng chạp hằng năm, nhiều gia đình Việt làm lễ cúng ông Táo về trời. Đây được xem là một trong những nghi lễ mở đầu cho mùa tết cổ truyền, gắn với tín ngưỡng dân gian lâu đời về thần bếp và hạnh phúc gia đình.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, việc phóng sinh cá chép trong ngày 23 tháng chạp không chỉ mang ý nghĩa tiễn ông Táo về trời, mà còn thể hiện khát vọng vượt khó, cầu mong gia đình an khang, thịnh vượng và hướng thiện trong năm mới.
