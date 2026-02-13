Hôm nay 26 tết là thứ sáu ngày 13: Nỗi sợ ngày này bắt nguồn từ đâu?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu ngày 13.2. Theo lịch âm là ngày 26 tháng chạp (còn gọi là 26 tết), cũng là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày liên tục.

Thứ sáu ngày 13 hôm nay trùng với ngày 26 tết ẢNH: AI

Theo cách gọi can chi, hôm nay là ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Người Việt đang trong những ngày cuối cùng đón tiết Lập xuân, tiết khí đầu tiên trong 24 tiết khí trong năm trước khi nó chính thức kết thúc vào ngày 18.2, tức mùng 2 tết.

Không chỉ ngày âm lịch được nhiều người Việt quan tâm, khi Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, ngày dương lịch hôm nay cũng được chú ý khi là thứ sáu ngày 13. Ngày này theo quan niệm của nhiều người là ngày không may mắn.

Theo chuyên gia lịch pháp, năm 2026 này có tới 3 thứ sáu ngày 13 vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11. Năm 2026 cũng là năm có số thứ sáu ngày 13 nhiều nhất trong thập kỷ này.

Nỗi sợ thứ sáu ngày 13 có nguồn gốc từ đâu?

Người ta biết rất ít nguồn gốc về nỗi sợ, ám ảnh thứ sáu ngày 13 này. Theo Timeanddate.com, một số nhà sử học tin rằng những điều mê tín xung quanh nó bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19.

Có khả năng lần đề cập được ghi nhận đầu tiên về ngày này được tìm thấy trong một cuốn tiểu sử về nhà soạn nhạc người Ý Gioachino Rossini, người qua đời vào thứ sáu ngày 13.

Một cuốn sách năm 1907 có tên "Thứ sáu ngày 13" của doanh nhân người Mỹ Thomas Lawson, có thể đã góp phần duy trì sự mê tín này. Một số người khác lại tin rằng truyền thuyết về nỗi sợ thứ sáu ngày 13 có nguồn gốc từ Kinh Thánh.

"Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá vào thứ sáu và có 13 vị khách tham dự Bữa Tiệc Ly đêm trước khi Thiên Chúa bị đóng đinh. Một giả thuyết khác cho rằng ngày này gắn liền với vận rủi kể từ năm 1307, khi vào một thứ sáu ngày 13, nhà vua Pháp ra lệnh bắt giữ hàng trăm hiệp sĩ Templar ở Pháp", Timeanddate.com thông tin thêm.

Năm 2026 có tới 3 thứ sáu ngày 13 ẢNH: CAO AN BIÊN

Timeanddate.com cho biết nhiều người sợ thứ sáu ngày 13 vì cho rằng đây là ngày xui xẻo, quan niệm này phổ biến ở các nước phương Tây. Nỗi sợ hãi đặc biệt ngày này còn nghiêm trọng hơn khi trở thành một hội chứng tâm lý được gọi là paraskavedekatriaphobia hay friggatriskaidekaphobia. Điều này tương tự như nỗi sợ số 4 ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được gọi là tetraphobia.

Một số người mắc chứng rối loạn này thậm chí còn quá sợ hãi khi nhắc đến "thứ sáu ngày 13". Những người khác tránh đi máy bay, đi làm hoặc thậm chí là ra khỏi giường. Các triệu chứng của chứng sợ hãi này có nhiều mức độ từ lo lắng nhẹ đến nặng, theo các nghiên cứu.

Tên của hội chứng nói trên bắt nguồn từ Frigg, nữ thần Bắc Âu mà thứ sáu được đặt theo tên và triskaidekaphobia, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sợ số 13. Nó cũng được gọi là paraskevidekatriaphobia, bắt nguồn từ paraskevi, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thứ sáu.