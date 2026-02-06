Năm 2026 có nhiều thứ sáu ngày 13 nhất: Vì sao nhiều người... sợ ngày này?

Cư dân mạng đang ào ạt chia sẻ thông tin về thứ sáu ngày 13 trong năm 2026 khi chỉ còn ít ngày nữa, nhiều người sẽ đón thứ sáu ngày 13 đầu tiên của năm trong tháng 2 này. Nhiều người cho rằng năm nay là năm có nhiều thứ sáu ngày 13 nhất, liệu có đúng?

Năm 2026 này, có tới 3 ngày thứ sáu ngày 13 vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11 ẢNH: AI

Theo chuyên gia, về mặt lịch pháp số ngày thứ sáu ngày 13 trong một năm không cố định. Nếu xem lại lịch, bạn có thể thấy năm 2025 chỉ có một thứ sáu ngày 13, rơi vào tháng 6.

Trong khi đó vào năm 2026 này, có tới 3 ngày thứ sáu ngày 13 vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11. Năm 2026 cũng là năm có số ngày thứ sáu ngày 13 nhiều nhất trong thập kỷ này. Ngày thứ sáu ngày 13 gần nhất là vào 13.2 tới đây, nhằm ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ.

Timeanddate.com chia sẻ thông tin thú vị, rằng mỗi năm sẽ có ít nhất một ngày thứ sáu ngày 13. Tuy nhiên, sẽ không có quá 3 ngày thứ sáu ngày 13 trong một năm dương lịch. Thời gian dài nhất mà một người có thể không gặp ngày thứ sáu ngày 13 là 14 tháng. Như vậy, năm 2026 là năm có số ngày thứ sáu ngày 13 nhiều nhất.

Sự trùng hợp kỳ lạ của thứ sáu ngày 13

Có một quy luật lịch đằng sau sự trùng hợp kỳ lạ của ngày thứ sáu ngày 13. Bất cứ khi nào một năm dương lịch bắt đầu vào thứ năm, các tháng 2, 3 và 11 sẽ có ngày thứ sáu ngày 13. Điều này sẽ xảy ra 11 lần trong thế kỷ 21 và năm 2026 là năm như thế, khi ngày 1.1.2026 bắt đầu vào thứ năm.

Trong thế kỷ 21, chu kỳ này bắt đầu vào năm 2009. Năm 2015, 6 năm sau, thứ sáu ngày 13 lại rơi vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11. Điều này sẽ lặp lại vào năm 2026, sau đó chúng ta sẽ phải chờ thêm 11 năm nữa cho đến khi chu kỳ ba ngày tháng 2, tháng 3 và tháng 11 tiếp theo xảy ra vào năm 2037.

Trong năm nhuận cũng có thể có 3 ngày thứ sáu ngày 13. Nếu ngày 1.1 của năm nhuận rơi vào chủ nhật, thì các tháng giêng, tháng 4 và tháng 7 đều sẽ có ngày thứ sáu ngày 13. Trong thế kỷ 20, điều này đã xảy ra vào các năm 1928, 1956 và 1984. Trong thế kỷ 21, điều này sẽ xảy ra 4 lần vào các năm 2012, 2040, 2068 và 2096.

Năm 2026 cũng là năm có số ngày thứ sáu ngày 13 nhiều nhất trong thập kỷ này ẢNH: CAO AN BIÊN

Timeanddate.com cho biết nhiều người sợ thứ sáu ngày 13 vì cho rằng đây là ngày xui xẻo, quan niệm này phổ biến ở các nước phương Tây. Nỗi sợ hãi đặc biệt ngày này còn nghiêm trọng hơn khi trở thành một hội chứng tâm lý được gọi là paraskavedekatriaphobia hay friggatriskaidekaphobia. Điều này tương tự như nỗi sợ số 4 ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được gọi là tetraphobia.

Một số người mắc chứng rối loạn này thậm chí còn quá sợ hãi khi nhắc đến "thứ sáu ngày 13". Những người khác tránh đi máy bay, đi làm hoặc thậm chí là ra khỏi giường. Các triệu chứng của chứng sợ hãi này có nhiều mức độ từ lo lắng nhẹ đến nặng, theo các nghiên cứu.

Tên của hội chứng nói trên bắt nguồn từ Frigg, nữ thần Bắc Âu mà thứ sáu được đặt theo tên và triskaidekaphobia, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sợ số 13. Nó cũng được gọi là paraskevidekatriaphobia, bắt nguồn từ paraskevi, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thứ sáu.