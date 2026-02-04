Dân mạng bất ngờ phát hiện lịch tháng 2 năm nay 'quá hoàn hảo': Liệu có hiếm gặp?

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh tờ lịch tháng 2 năm 2026 và phát hiện nhiều chi tiết thú vị. Trong đó, có hai thông tin được mạng xã hội quan tâm.

Lịch tháng 2 năm 2026 đang được mạng xã hội quan tâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, nhiều tài khoản thích thú chia sẻ: "Năm nay không nhuận nên tháng 2 chỉ có 28 ngày (4 tuần tròn) và vì ngày đầu tiên rơi vào chủ nhật nên nguyên tháng nằm gọn gàng và trọn vẹn trong đúng 4 hàng lịch luôn!".

Một số người cũng nhanh chóng phát hiện tháng 2 năm nay với 4 ngày thứ hai, 4 ngày thứ ba, 4 ngày thứ tư, 4 ngày thứ năm, 4 ngày thứ sáu, 4 ngày thứ bảy và 4 ngày chủ nhật là "một sự hoàn hảo hiếm gặp khiến tháng 2 năm 2026 này trở nên đặc biệt". Tuy nhiên, sự thật thế nào?

Sự hoàn hảo của tháng 2 không đặc biệt như nhiều người nghĩ

Trước thông tin thú vị về tháng 2 năm nay, tài khoản Tâm Trần bình luận: "Giờ tui mới biết!". Long Phi bày tỏ: "Tháng 2 nằm gọn trong tờ lịch đẹp ghê!". Tài khoản Huỳnh Gia Hào chia sẻ: "Nếu ngày 1 trong tháng bắt đầu bằng chủ nhật thì sẽ có thứ sáu ngày 13".

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), bất kể vào năm nào không nhuận, tháng 2 có 28 ngày, tương đương chính xác 4 tuần khiến cho dù bắt đầu vào bất kỳ ngày nào trong tuần, tháng 2 đó đều có đủ 4 ngày ứng với mỗi ngày trong tuần.

Điều này chỉ khác đi vào năm nhuận khi tháng 2 có 29 thay vì 28 ngày. Như vậy, điều không hoàn hảo đó lại mới chính là sự hiếm gặp của tháng 2 khi chỉ xảy ra mỗi 4 năm một lần. Như vậy, sự hoàn hảo của tháng 2 mà dân mạng chia sẻ không đặc biệt như nhiều người nghĩ.

Tuy nhiên, tháng 2 năm nay được nhiều người mong chờ vì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sẽ "nằm gọn" trong tháng này. Cụ thể, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu từ thứ hai, ngày 16.2.2026 (tức 29 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20.2.2026 (tức mùng 4 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Sự hoàn hảo của tháng 2 không đặc biệt như nhiều người nghĩ ẢNH: AI

Do kỳ nghỉ này nằm trọn giữa 2 ngày cuối tuần, tổng số ngày nghỉ được kéo dài lên 9 ngày liên tục, từ 14.2 đến 22.2.2026 (tức từ 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Tháng 2 năm 2026 cũng trở nên đặc biệt khi đây là tháng đầu tiên trong năm có thứ sáu ngày 13 (26 tháng chạp). Ngày này được nhiều người quan tâm, đặc biệt ở các nước phương Tây vì cho rằng đây là ngày không may mắn.

Về mặt lịch pháp, thứ sáu ngày 13 có phổ biến trong năm không? Theo các chuyên gia, năm 2024 có 2 ngày thứ sáu ngày 13 là ngày 13.9 và hôm nay 13.12. Năm 2025, chỉ có duy nhất một ngày là thứ sáu ngày 13 diễn ra vào tháng 6. Năm 2026, có tới 3 ngày thứ sáu ngày 13 diễn ra vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11.