Đời sống Cộng đồng

Tháng 2 sắp tới, năm nay 28 hay 29 ngày? Vì sao tháng này ít ngày nhất?

Cao An Biên
Cao An Biên
30/01/2026 05:00 GMT+7

Người Việt Nam sắp đón tháng 2, tháng có ít ngày nhất trong năm 2026. Tháng 2 năm nay có gì đặc biệt, 28 hay 29 ngày? Vì sao tháng này lại ít ngày như thế?

Lịch dương hôm nay là thứ sáu ngày 30.1. Như vậy, chỉ còn 1 ngày nữa người Việt sẽ chính thức đón tháng 2, năm 2026. Lịch âm hôm nay là ngày 12 tháng 12 âm (tháng chạp), theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thìn, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Tháng 2 sắp tới, năm nay 28 hay 29 ngày? Vì sao tháng này ít ngày nhất? - Ảnh 1.

Tháng 2 năm nay có 28 ngày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo Timeanddate.com, tháng 2 là tháng thứ hai trong lịch Gregoria, có 28 ngày trong năm thường và 29 ngày trong năm nhuận. 2026 không phải là năm nhuận nên tháng 2 chỉ có 28 ngày. Ngày 29.2 gần nhất sẽ rơi vào năm 2028.

Trong tiếng Anh, February (tháng hai) lấy từ Februa, là tên một lễ hội của người La Mã được tổ chức vào đầu năm, có ý nghĩa là sự thanh tẩy, rửa sạch mọi thứ khi bắt đầu mùa xuân. Tháng này cũng ra đời vào thời Julius Caesar.

Mỗi tháng dương lịch đều có từ 30 đến 31 ngày, nhưng riêng tháng 2 chỉ có 28 ngày (hoặc 29 ngày nếu là năm nhuận). Vì sao vậy?

Chúng ta dễ thấy rằng chỉ cần lấy bớt 2 ngày của 2 tháng có 31 ngày nào đó, bù vào là tháng 2 sẽ có 30 ngày và không bị quá chênh lệch với các tháng khác. Mặc dù vậy, người ta vẫn giữ tháng 2 chỉ có 28 ngày. Nguyên do của việc này là giữ nguyên cách tính lịch của người La Mã trước kia.

Vì sao tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày?

Lịch La Mã ban đầu ban hành bởi Romulus, vị hoàng đế đầu tiên của thành Rome. Lịch do ông ban hành dựa vào chu kì của mặt trăng, tức là tương tự như âm lịch của người phương Đông, tuy nhiên chỉ có 10 tháng.

Tháng 2 sắp tới, năm nay 28 hay 29 ngày? Vì sao tháng này ít ngày nhất? - Ảnh 2.

Trong tiếng Anh, February (tháng hai) lấy từ Februa, là tên một lễ hội của người La Mã được tổ chức vào đầu năm, có ý nghĩa là sự thanh tẩy, rửa sạch mọi thứ khi bắt đầu mùa xuân

ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo đó, 10 tháng của lịch này bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào cuối tháng 12. Như vậy một năm chỉ có 10 tháng, tức là có một khoảng thời gian kéo dài 2 chu kỳ trăng không được đưa vào lịch, lý do là Romulus cho rằng đây là thời gian mùa đông không có ý nghĩa gì với việc làm nông nghiệp nên không cần có quy ước.

Khoảng thế kỷ thứ 8 TCN, hoàng đế Numa Pompilius là người quyết định đưa thêm 2 tháng nữa vào lịch cho đủ 12 chu kỳ trăng. Mỗi tháng này có 28 ngày, làm cho lịch kéo dài đủ 12 chu kỳ trăng, tổng cộng là 354 ngày. Tuy vậy, vua Pompilius cho rằng số 28 là con số không may mắn nên sau đó quyết định cho tháng 1 thêm 1 ngày thành 29 ngày, còn tháng 2 không hiểu vì lý do gì vẫn giữ nguyên chỉ có 28 ngày.

Từ đây, lịch đặt theo chu kỳ của mặt trăng dần bộc lộ điểm yếu, nó không phản ánh đúng được chu kỳ biến đổi thời tiết các mùa, vì chu kỳ này gắn liền với chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Vì lý do đó, người La Mã lại quyết định cứ 2 năm thì đưa vào thêm 1 tháng nhuận kéo dài 27 ngày sau ngày 23.2 (những năm đó tháng 2 chỉ có 23 ngày).

Việc thay đổi như trên làm việc tính lịch trở nên rắc rối. Đến khoảng năm 45 TCN, Julius Caesar quyết định thay đổi hệ thống tính lịch này, giữ nguyên 12 tháng nhưng thêm ngày vào các tháng để cho 12 tháng đó trùng với chu kỳ của mặt trời (chu kỳ vị trí của mặt trời trên bầu trời).

Tháng 2 sắp tới, năm nay 28 hay 29 ngày? Vì sao tháng này ít ngày nhất? - Ảnh 3.

Tháng 2.2026 là tháng người Việt đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Caesar cũng đặt quy định cứ 4 năm một lần thì tháng 2 lại được cộng thêm 1 ngày cho phù hợp với chu kỳ của mặt trời được tính ra khi đó là 365,25 ngày, điều này về cơ bản khá gần với chu kỳ thật của trái đất quanh mặt trời hiện nay chúng ta biết là 365,2425 ngày.

Có nguồn tài liệu ghi rằng ban đầu theo cách tính lịch của Caesar, tháng 2 có 29 ngày và mỗi 4 năm nó được thêm 1 ngày thành 30 ngày, tức là không có chênh lệch lớn với các tháng khác. Tuy vậy, sau này khi các tháng được đặt tên lại, ngày thứ 29 của tháng 2 được chuyển sang tháng 8 do tháng 8 (August) được đặt theo tên của Augustus (hoàng đế sáng lập đế chế La Mã), để cho tháng đó có độ dài tương đương với tháng 7 (July) đặt theo tên của Julius Caesar.

Dương lịch chúng ta sử dụng ngày nay chính là lịch La Mã đã được hoàn thiện thêm. Cách chia các tháng vẫn giữ nguyên để tôn trọng lịch sử và đó là lí do tháng 2 có ít ngày hơn các tháng khác.

