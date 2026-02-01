Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tháng 2 bắt đầu: Nhật thực, trăng tuyết cuối cùng năm Ất Tỵ sắp xuất hiện rồi!

Cao An Biên
Cao An Biên
01/02/2026 19:45 GMT+7

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 2, tháng ngắn nhất trong năm với 28 ngày. Nhật thực, trăng tuyết sẽ xuất hiện trên bầu trời, người Việt có ngắm được?

Bên cạnh nhật thực và trăng tròn cuối cùng của năm Ất Tỵ, CLB Thiên văn Đà Nẵng thuộc Đại học Đà Nẵng (DAC) thông tin về những hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện vào tháng 2 này.

1. Trăng tuyết (ngày 2.2)

Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Tháng 2 bắt đầu: Nhật thực, trăng tuyết cuối cùng năm Ất Tỵ sắp xuất hiện rồi! - Ảnh 1.

Trăng tròn

ẢNH: NGUYỄN TIẾN LÃM

Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Do được mặt trời chiếu sáng trực tiếp ở phía đối diện, trăng tròn rất sáng và dễ quan sát bằng mắt thường, kể cả trong điều kiện có một chút mây mù.

Tuy nhiên, cũng chính vì ánh sáng quá rực rỡ này, trăng tròn thường làm lu mờ các thiên thể mờ như tinh vân hay thiên hà, khiến thời điểm này không lý tưởng cho việc quan sát chúng. Lần trăng tròn này được các bộ lạc bản địa đầu tiên ở Mỹ gọi là trăng tuyết, vì tuyết dày nhất thường rơi vào thời điểm này trong năm.

2. Trăng non (ngày 17.2)

Vào thời điểm trăng non, mặt trăng nằm gần đường thẳng nối giữa trái đất và mặt trời. Trong pha này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng hoàn toàn về phía mặt trời, trong khi phần tối lại quay về phía trái đất.

Mặt trăng trong giai đoạn này mọc cùng lúc với mặt trời vào buổi sáng và lặn vào lúc hoàng hôn, chỉ hiện diện trên bầu trời ban ngày. Tuy nhiên, việc quan sát mặt trăng vào ban ngày trong kỳ trăng non là cực kỳ khó khăn.

Do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói của mặt trời làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của mặt trăng. Bên cạnh đó, phần mặt trăng quay về phía trái đất không được chiếu sáng, nên không phản xạ đủ ánh sáng để được nhìn thấy bằng mắt thường.

Tháng 2 bắt đầu: Nhật thực, trăng tuyết cuối cùng năm Ất Tỵ sắp xuất hiện rồi! - Ảnh 2.

Trăng non là thời điểm nhìn lên bầu trời đêm

ẢNH: HOÀNG THẾ NHIỆM

Chính vì sự vắng mặt hoàn toàn của ánh sáng mặt trăng vào ban đêm, thời kỳ trăng non được xem là thời điểm tối ưu nhất trong tháng để quan sát các thiên thể mờ trên bầu trời như các thiên hà, hay các cụm sao.

3. Nhật thực hình khuyên (ngày 17.2)

Nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời, che khuất một phần hay toàn bộ ánh sáng mặt trời khi nhìn từ trái đất. Hiện tượng này chỉ xảy ra vào kỳ trăng non và chỉ có thể quan sát được ở một số khu vực nhất định trên trái đất.

Hiện tượng nhật thực hình khuyên xảy ra khi mặt trăng nằm quá xa trái đất và không thể che kín toàn bộ mặt trời và tạo ra vòng sáng hình khuyên bao quanh mặt trăng vào pha cực đại.

Tháng 2 bắt đầu: Nhật thực, trăng tuyết cuối cùng năm Ất Tỵ sắp xuất hiện rồi! - Ảnh 3.

Nhật thực hình khuyên

TNO

Hiện tượng lần này có thể quan sát được ở Nam Phi, Nam Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Cực, tuy nhiên không quan sát được tại Việt Nam.

4. Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía đông (ngày 19.2)

Vào ngày này, sao Thủy sẽ đạt ly giác phía đông lớn nhất, lên đến 18.1 độ so với mặt trời. Đây là thời điểm hiếm hoi để bạn có thể quan sát hành tinh này trên bầu trời tối, khi nó ở vị trí cao nhất gần đường chân trời phía tây.

Bắt đầu tháng 2 dương: Ngày 30.2 là có thật, xuất hiện khi nào?

Nguyệt thực toàn phần xuất hiện đầu năm Bính Ngọ, người Việt quan sát được trăng máu

Nguyệt thực toàn phần xuất hiện đầu năm Bính Ngọ, người Việt quan sát được trăng máu

Nhiều người yêu thiên văn Việt Nam mong chờ sự xuất hiện của hiện tượng nguyệt thực toàn phần, còn gọi là trăng máu vào đầu năm Bính Ngọ. Dưới đây là hướng dẫn quan sát.

Xem thêm bình luận