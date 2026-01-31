Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngày mai bắt đầu tháng 2 dương: Ngày 30.2 là có thật, xuất hiện khi nào?

Cao An Biên
Cao An Biên
31/01/2026 05:00 GMT+7

Theo dương lịch hiện đại, tháng 2 đặc biệt vì là tháng có ít ngày nhất trong năm, chỉ có 28 ngày (hoặc 29 ngày với năm nhuận). Tuy nhiên bạn có biết ngày 30.2 là ngày có thật trong lịch sử?

2026 không phải là năm nhuận, do đó tháng 2 chỉ có 28 ngày. Hôm nay 31.1 là thứ bảy cuối tuần, cũng là ngày cuối cùng của tháng 1.2026. Ngày mai là ngày đầu tiên người Việt đón tháng ít ngày nhất trong năm.

Ngày mai bắt đầu tháng 2 dương: Ngày 30.2 là ngày có thật, xuất hiện khi nào? - Ảnh 1.

Ngày 30.2 từng có thật trong lịch sử

ẢNH: AI

Theo lịch âm hôm nay là ngày 13 tháng chạp (tháng 12 âm lịch), theo cách gọi can chi là ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Người Việt đang trong những ngày cuối cùng của tiết Đại hàn, tiết khí cuối trong 24 tiết khí trong năm, sau đó tiết Lập xuân, tiết khí khởi đầu sẽ tiếp nối.

Nói về tháng 2 dương lịch, ngày nay, tháng 2 có 28 ngày trong những năm thường và 29 ngày trong những năm nhuận. Nhiều người Việt vẫn nói về ngày 30.2 hay 31.2 như cách nói vui, chỉ những việc không bao giờ diễn ra. Nhưng ngày 30.2 đã từng là một ngày có thật ít nhất hai lần trong lịch sử, bạn có biết?

Ngày 30.2 xuất hiện khi nào?

Thụy Điển đã thêm ngày 30.2 vào lịch năm 1712 của mình sau một lỗi lịch trước đó. Liên Xô đã kỷ niệm ngày 30.2 vào năm 1930 và 1931 trong nỗ lực rút ngắn tuần làm việc từ 7 ngày xuống 5 ngày và áp dụng quy tắc tháng làm việc có 30 ngày, thông tin từ Timeanddate.com.

Cụ thể, vào năm 1700, Thụy Điển, khi đó bao gồm cả Phần Lan, đã lên kế hoạch chuyển đổi từ lịch Julian sang lịch Gregorian. Do đó, năm 1700, đáng lẽ là năm nhuận theo lịch Julian, lại không phải là năm nhuận ở Thụy Điển. Tuy nhiên, năm 1704 và 1708 lại trở thành năm nhuận do nhầm lẫn.

Điều này khiến Thụy Điển không đồng bộ với cả lịch Julian và lịch Gregorian, vì vậy quốc gia này đã quay trở lại sử dụng lịch Julian. Ngày 30.2.1712 đánh dấu sự ra đời của lịch Julian ở Thụy Điển, khi lịch này được khôi phục và thêm 2 ngày nhuận vào năm đó.

Ngày mai bắt đầu tháng 2 dương: Ngày 30.2 là ngày có thật, xuất hiện khi nào? - Ảnh 2.

Ngày nay, tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày

ẢNH: CAO AN BIÊN

Việc chuyển đổi cuối cùng của Thụy Điển sang lịch Gregorian diễn ra vào năm 1753, khi một sự điều chỉnh 11 ngày được áp dụng, khiến ngày 17.2 được thay thế bằng ngày 1.3 trong năm đó. Không phải ai cũng hài lòng với cuộc cải cách lịch này. Một số người tin rằng nó đã lấy đi 11 ngày trong cuộc đời họ.

Ngày 30.2 tồn tại từ năm 1930 đến năm 1931 sau khi Liên Xô giới thiệu lịch cách mạng vào năm 1929. Lịch này có tuần 5 ngày, tháng 30 ngày cho mỗi tháng làm việc, và 5 hoặc 6 ngày còn lại là ngày nghỉ lễ.

Việc bãi bỏ tuần 7 ngày để chuyển sang tuần 5 ngày nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công nghiệp bằng cách tránh sự gián đoạn thường xuyên của một ngày không làm việc.

Tuy nhiên, lịch Gregorian vẫn tiếp tục được sử dụng ở Liên Xô trong giai đoạn này. Lịch cách mạng Xô Viết đã bị loại bỏ vì khó có thể xóa bỏ truyền thống nghỉ chủ nhật. Tuần lễ 7 ngày ban đầu đã được khôi phục vào năm 1940.

tháng 2 ngày 30/2 ngày 30 tháng 2 có thật lịch Âm lịch âm hôm nay ngày âm
