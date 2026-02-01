Hôm nay 1.2 ngày gì mà đông người quan tâm? Lịch âm, lịch vạn niên thế nào?

Theo dương lịch, hôm nay là chủ nhật, ngày đầu tháng 2. Trong khi đó, lịch âm là ngày 14 tháng chạp (tháng 12 âm lịch), theo cách gọi can chi là ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Ngày 1.2 hôm nay được nhiều người quan tâm ẢNH: AI

Người Việt đang trong những ngày cuối cùng của tiết Đại hàn, bởi chỉ 3 ngày nữa, vào ngày 4.2.2026, tiết khí đầu tiên trong 24 tiết khí của năm là Lập xuân sẽ chính thức bắt đầu, đánh dấu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã đến rất gần.

Theo lịch âm, lịch vạn niên sau hôm nay người Việt Nam sẽ chính thức đón ngày rằm tháng chạp. Là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, rằm tháng chạp không chỉ đánh dấu chặng kết của một năm mà còn là dịp để mỗi gia đình hướng về cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên, kính lễ thần linh trước thềm năm mới.

Ngày khởi đầu của tháng đặc biệt nhất năm

Nhiều người quan tâm tới hôm nay 1.2 là vì đây là ngày đầu tiên của tháng 2 dương lịch, được xem là tháng ngắn nhất trong năm khi chỉ có 28 ngày (hoặc 29 ngày với năm nhuận). 2026 không phải năm nhuận, nên tháng này chỉ có 28 ngày. Ngày 29.2 gần nhất sẽ rơi vào năm 2028.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ về ngày đầu tháng này, hy vọng đón một tháng mới may mắn, hạnh phúc, bình an. Một số cư dân mạng hy vọng những ngày đầu tháng, họ suôn sẻ trong công việc để giữa tháng có thể đón một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ấm áp bên gia đình và những người thân yêu.

Trong tiếng Anh, February (tháng hai) lấy từ Februa, là tên một lễ hội của người La Mã được tổ chức vào đầu năm, có ý nghĩa là sự thanh tẩy, rửa sạch mọi thứ khi bắt đầu mùa xuân. Tháng này cũng ra đời vào thời Julius Caesar.

Đầu tháng 2, xuân về trên khắp muôn nơi ẢNH: CAO AN BIÊN

Năm nay, tháng 2 là tháng mà người Việt đón nhiều sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng nhất trong năm như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (4.2); Tết Nguyên đán năm 2026 (17.2) và Ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2).

Bên cạnh đó, tháng 2 còn diễn ra nhiều ngày quốc tế đặc biệt, được nhiều người Việt quan tâm, hưởng ứng như: Ngày lễ tình nhân Valentine (14.2); Ngày Công bằng xã hội thế giới (20.2); Ngày ngôn ngữ mẹ đẻ quốc tế (21.2).

Bạn mong chờ sự kiện nào trong tháng 2 này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.