Hôm nay 26.8 là ngày quốc tế về loài chó: Nguồn gốc của ngày này từ đâu?

Theo Timeanddate.com, Ngày quốc tế về loài chó (Dog Day or Dog Appreciation Day) là ngày để mọi người trân trọng người bạn bốn chân thân thiết của mình.

Dương lịch hôm nay là Ngày quốc tế về loài chó

Được khởi xướng vào năm 2004 bởi chuyên gia về thú cưng, đồng thời là nhà nghiên cứu hành vi động vật Colleen Paige, ngày này tôn vinh loài chó vì tất cả những gì chúng làm để góp phần phong phú thêm cuộc sống của con người.

Chó trở thành một thành viên đặc biệt trong nhiều gia đình ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày lễ này cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức về việc nhận nuôi chó và tầm quan trọng của việc mang đến cho loài chó một môi trường an toàn và yêu thương.

"Thường được biết đến là người bạn tốt nhất của con người, chó là loài động vật đầu tiên được con người thuần hóa và thường được dùng để canh gác tài sản, chăn gia súc và săn bắn. Ngày nay, chó được coi là bạn đồng hành và được coi là thành viên trong gia đình ở nhiều nơi trên thế giới. Ngày lễ này đôi khi còn được gọi là Ngày chó thế giới, Ngày tri ân chó hoặc Ngày quốc tế về loài chó…", Timeandate.com thông tin.

Thông thường vào ngày này, nhiều người nuôi chó sẽ cho chúng ăn những món ăn ưa thích của chúng. Bên cạnh đó, mọi người có thể nhận nuôi một chú chó và cho nó một mái nhà đầy tình thương hoặc ủng hộ, giúp đỡ những nơi cứu hộ động vật và chó địa phương.

Lịch âm hôm nay 26.8 thế nào?

Hôm nay là thứ ba ngày 26 tháng 8 dương lịch. Xét theo lịch âm hôm nay là mùng 4 tháng 7 âm lịch, theo can chi đây là ngày Đinh Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Như đã thông tin, hôm qua là ngày Bính Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ.

Chi tiết lịch âm hôm nay 26.8 ẢNH: CAO AN BIÊN

Lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại.

Ngày Đinh Mão hôm nay đánh dấu mặt trăng chuyển từ trạng thái không trăng dần sang trăng lưỡi liềm. Người Việt cũng dần tiến đến ngày rằm tháng 7 âm lịch (ngày 6.9 dương lịch).

Đây được xem là một trong 4 rằm lớn của Phật giáo, nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu, về lễ Vu lan với truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Còn theo quan niệm dân gian, rằm tháng 7 hay thường gọi là rằm của tháng "cô hồn".