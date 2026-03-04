Hôm nay 4.3 là ngày gì? Lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần. Theo lịch âm, ngày 4.3 là ngày 16 tháng giêng (tháng 1), theo cách gọi can chi là ngày Đinh Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Ngày 4.3 hôm nay là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là đẹp, được biết tới là ngày Thuần Dương với ý nghĩa "xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi".

Người Việt vừa trải qua ngày 3.3 - được xem là ngày đặc biệt với nhiều sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm diễn ra. Đây không chỉ là ngày số lặp thú vị khi có nhiều số 3 xuất hiện trong thứ, ngày, tháng mà còn là Tết Nguyên tiêu rằm tháng giêng.

Hôm qua cũng là ngày cả nước kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống Bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2026) và 37 năm ngày hội Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2026) cũng như là ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã.

Hôm nay 4.3 là ngày gì?

Trong khi đó, hôm nay 4.3 là ngày cuối cùng người Việt trải qua tiết khí Vũ thủy, tiết khí thứ hai trong 24 tiết khí trong năm. Hết ngày hôm nay, tiết Kinh trập, tiết khí thứ ba trong năm sẽ nối tiếp với nhiều điều đáng lưu ý.

Ở Việt Nam hôm nay không phải là ngày lễ lớn, song trên thế giới hôm nay là ngày được nhiều người quan tâm - ngày Thế giới phòng chống béo phì (World Obesity Day). Vậy ngày này có ý nghĩa gì?

Hôm nay là ngày Thế giới phòng chống béo phì ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngày 4.3 hằng năm được chọn làm ngày Thế giới phòng chống béo phì, qua đó phát động nhiều chương trình và chiến dịch kêu gọi toàn cầu cùng chia sẻ kiến thức, vận động và nhìn nhận béo phì từ mọi góc nhìn khác nhau để có cách tiếp cận phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề về béo phì.

Ngày này được thành lập năm 2015 bởi Liên đoàn Béo phì thế giới nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích các hoạt động thực tế để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Từ năm 2020, ngày này được chuyển cố định sang ngày 4.3 hằng năm, thay vì ngày 11.10 như trước, nhằm kêu gọi toàn cầu ứng phó với tình trạng béo phì đang gia tăng nhanh chóng.

