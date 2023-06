Hôm nay khai mạc Tuần lễ Sách của người làm báo

Chào mừng 98 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2023), Hội Nhà báo VN, Hội Xuất bản VN, Sở TT-TT, Hội Nhà báo TP.HCM và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức trưng bày, giới thiệu sách của các tờ báo, nhà báo với chủ đề Tuần lễ Sách của người làm báo (từ 17 - 22.6) tại Đường Sách TP.HCM, do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) tài trợ.

Đường Sách TP.HCM, nơi diễn ra Tuần lễ Sách của người làm báo Nhật Thịnh

Lần đầu tiên tại VN, hoạt động tôn vinh người làm báo gắn liền với công cuộc phát triển văn hóa đọc, giới thiệu các tác phẩm sáng tác bởi lực lượng phóng viên, bởi các cơ quan báo đài trên cả nước, không giới hạn về thời gian, nội dung, thể loại sáng tác… đã được tổ chức.

Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tựa sách của các phóng viên/nhóm tác giả gửi về tham dự. Tuần lễ, ngoài các sự kiện giao lưu giới thiệu sách của các nhà báo, còn là dịp để những người làm báo họp mặt, gắn kết, chia sẻ về công việc, cuộc sống và những trải nghiệm khi viết sách: Nhà báo Lại Văn Long với tác phẩm Hồ sơ lửa - bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất VN được thực hiện trong 30 năm (1992 - 2022), đạt giải thưởng Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ IV (2017 - 2020); Nhà báo Lê Minh Quốc với tác phẩm Chào thế giới bây giờ con đã đến (Giải C - Giải thưởng sách quốc gia năm 2020); Nhà báo Bùi Phan Thảo với tác phẩm Ngọn khói về trời (Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2022), Giải Mai vàng của Báo Người Lao Động năm 2022 về văn hóa - nghệ thuật; Nhà báo Bùi Tiểu Quyên với tác phẩm Cà Nóng chu du Trường Sa (Giải thưởng Văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn TP.HCM 2022, Giải Mai vàng của Báo Người Lao Động 2022, Giải C - Giải thưởng Sách Quốc gia 2022). Chiều 17.6, nhà báo Hoàng Hải Vân giao lưu với độc giả về cuốn sách Ông tướng tình báo bí ẩn và điệp vụ siêu hạng xoay quanh những câu chuyện chưa kể về nhà tình báo bí ẩn Đặng Trần Đức (ông Ba Quốc) (do First News thực hiện). Ngày 18.6 giao lưu Nhà báo viết sách với các nhà báo Dương Thành Truyền, Nguyễn Khắc Cường, Trung Nghĩa, Hồ Huy Sơn.

Chiều 18.6 giao lưu chủ đề Báo chí là bản nháp đầu tiên của lịch sử - Hành trình của một phóng viên qua Cõi người dưng với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Hồng Lam và dịch giả Y Khương

Sau tuần lễ trưng bày, sách trưng bày trong chương trình (trừ số sách được giữ lại theo yêu cầu của tác giả) sẽ được gửi tặng Bảo tàng Báo chí VN (Hà Nội) và Khoa báo chí (Trường Đại học KHXN-NV TP.HCM) phục vụ cho nhu cầu tìm đọc, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.