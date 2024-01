Hôm nay khai mạc vòng loại khu vực Đông Nam bộ, hứa hẹn gay cấn

Dự cuộc họp kỹ thuật ngày 11.1, các HLV của 6 đội bóng dự vòng loại khu vực Đông Nam bộ giải TNSV THACO Cup 2024 đều tấm tắc khen ngợi cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp của sân Bàu Thành.

Phó chủ tịch UBND H.Long Điền, ông Lê Hữu Hiền chia sẻ: "Chúng tôi hân hoan chào đón đại diện Báo Thanh Niên, giám sát trận đấu Lê Bá Hoài, giám sát trọng tài Phạm Chu Thiện, lực lượng an ninh, y tế, trọng tài và các đội bóng đã đến với vòng loại khu vực Đông Nam bộ diễn ra trên sân Bàu Thành… Đây là sự kiện mang tầm quốc gia đầu tiên được tổ chức tại đây, mang lại niềm vinh dự cho H.Long Điền chúng tôi. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Báo Thanh Niên đã có nhiều nỗ lực cố gắng phối hợp với địa phương để chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi. Trước đây, sân Bàu Thành chưa đẹp như thế này. Nhờ tổ chức vòng loại mà nơi đây đã trở nên khang trang hơn. Đó là lợi ích đầu tiên mà Trung tâm VH-TT Bàu Thành được hưởng. Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nào đó để phát triển thể thao cho huyện nhà và bóng đá khu vực Đông Nam bộ".



Phó chủ tịch UBND H.Long Điền Lê Hữu Hiền chào đón 6 đội bóng và các lực lượng làm nhiệm vụ tại vòng loại khu vực Đông Nam bộ ĐỘC LẬP

Cũng tại phòng họp sân Bàu Thành, BTC đã phổ biến các quy định đến 6 đội bóng các trường: ĐH Bình Dương, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐH Lạc Hồng (nhóm 1) cùng Trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Dầu khí VN (nhóm 2). Các trận đấu sẽ diễn ra lúc 14 và 16 giờ các ngày 12, 14, 16.1 để chọn ra hai đội nhất mỗi nhóm đá trận play-off (15 giờ ngày 18.1) tranh tấm vé duy nhất đại diện khu vực Đông Nam bộ dự VCK giải TNSV THACO Cup 2024. Ông Võ Thanh Lộc, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao H.Long Điền, khẳng định an ninh, an toàn của giải là ưu tiên cao nhất: "Chúng tôi đã họp và phân công trách nhiệm kỹ càng cho công an huyện và TT.Long Điền, đảm bảo mỗi trận đấu có ít nhất 10 chiến sĩ bảo đảm an ninh. Khuôn viên Trung tâm VH-TT Bàu Thành rất rộng, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn không chỉ trong sân bóng mà còn cho các CĐV đi dạo trong công viên".

Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai màn ngày hội bóng đá sinh viên khu vực Đông Nam bộ lúc 15 giờ 45 hôm nay. Trước đó, đội Trường ĐH Bình Dương gặp Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu lúc 14 giờ, trận đấu thứ 2 giữa đội Trường ĐH Thủ Dầu Một và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai diễn ra lúc 16 giờ.