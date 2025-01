Hôm nay mặt trời tới gần trái đất nhất 2025: Ở TP.HCM, bạn có thấy điều gì lạ?

Năm mới đang vào thời điểm mùa đông. Làm sao mặt trời có thể ở điểm gần trái đất nhất vào lúc này. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, sau đây là lý giải khoa học.

Mặt trời sẽ to nhất và sáng nhất vào ngày cận nhật 2025

Trang The Times of India cho biết ngày 4.1, mặt trời sẽ trông lớn nhất trong cả năm 2025. Ngày đặc biệt này được gọi là ngày cận nhật, trái đất sẽ ở gần mặt trời nhất trong cả năm.

Nhiều người ở TP.HCM có cảm giác mặt trời to hơn những ngày này

2 tuần sau ngày hạ chí, trái đất đạt đến điểm gần mặt trời nhất, tức thời điểm mùa đông ở Bắc bán cầu. Mặt khác, mặt trời sẽ xuất hiện nhỏ nhất tại thời điểm đạt đến điểm viễn nhật khi trái đất ở xa mặt trời nhất. Điều này xảy ra 2 tuần sau ngày hạ chí, khi có mùa hè ở Bắc bán cầu.

Theo Timeanddate.com, do sự thay đổi về độ lệch tâm của quỹ đạo trái đất, ngày trái đất đạt đến điểm cận nhật hoặc điểm viễn nhật không cố định. Vào năm 1246, ngày hạ chí trùng với ngày trái đất đạt đến điểm cận nhật.

Kể từ đó, ngày cận nhật và điểm viễn nhật trôi đi một ngày sau mỗi 58 năm. Trong ngắn hạn, ngày có thể thay đổi tới 2 ngày từ năm này sang năm khác. Các nhà toán học và thiên văn học ước tính rằng vào năm 6430, tức hơn 4000 năm nữa, điểm cận nhật sẽ trùng với điểm phân tháng 3 .

Hôm nay là ngày mặt trời ở gần trái đất nhất trong năm 2025 ẢNH: HUY HYUNH

Nhiều nơi trên thế giới đang vào mùa đông lạnh thời điểm này nhưng làm sao mặt trời lại ở gần trái đất nhất? Có vẻ như điều này trái ngược với trực giác. Đối với Bắc bán cầu, mùa đông có nghĩa là nhiệt độ giảm, nhưng trong mùa lạnh đó, hành tinh của chúng ta thực sự gần mặt trời hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm. Thực tế là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời không gây ra các mùa.

Liệu chúng ta có thấy mặt trời to hơn?

Anh Duy Phạm (31 tuổi, ngụ Q.8) cho biết những ngày đầu năm này, trong lúc chạy bộ vào buổi chiều, anh để ý thấy mặt trời ở đường chân trời to hơn so với thời điểm bình thường.

"Thực sự mặt trời khá to, đỏ rực, mình cảm giác như trước đó không to đến vậy nhưng không biết vì lý do gì. Kể cả khi mình chụp điện thoại cũng to luôn. Mình có kể cho mọi người trong nhà nghe, thấy khá thú vị", anh chia sẻ thêm.

Vì sao mặt trời trông to hơn khi ở đường chân trời? Các nhà nghiên cứu cho biết có nhiều nguyên nhân lý giải cho hiện tượng này. Đó có thể là vì ảo ảnh quang học (ảo giác Ponzo), ảo giác khoảng cách hay sương mù và ô nhiễm làm tán xạ ánh sáng…

Hoàng hôn ở TP.HCM

Theo chuyên gia, điểm cận nhật ở TP.HCM cũng tương tự như nhiều nơi trên thế giới vào ngày 4.1, khi trái đất cách mặt trời 147.103.686 km. Tuy nhiên theo chuyên gia, kích thước biểu kiến của mặt trời thay đổi rất ít, nên người ta có thể không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào.

Trong khi mặt trời xuất hiện lớn hơn trên bầu trời so với bất kỳ thời điểm nào khác trong năm và trái đất sẽ nhận được nhiều bức xạ nhất từ mặt trời, thì sự khác biệt 3% về khoảng cách từ trái đất đến mặt trời hầu như không đáng chú ý.