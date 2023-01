Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đạt đỉnh cao điểm

Theo Kế hoạch bay và phương án khai thác ngày 17.1 từ Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, cảng hàng không nhộn nhịp nhất cả nước sẽ phục vụ 894 chuyến bay cùng 125.152 hành khách. Dự báo đây là ngày Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách cao nhất trong giai đoạn cao điểm trước Tết Nguyên đán 2023.

Trong đó, số hành khách bay đi tại ga quốc nội đạt hơn 66.000 lượt khách, chiếm gần 80% tổng 83.155 hành khách bay đến sân bay hôm nay. Lượng hành khách quốc tế cũng đạt kỷ lục từ sau giai đoạn Covid-19 với tổng số 41.997 hành khách.

Nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đi lại, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 2 giờ đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế. Cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.

Sân bay cũng đề nghị hành khách hạn chế người nhà đưa, đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng. Vì lý do an ninh, hành khách không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý/tài sản của mình; không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc; nắm rõ quy trình kiểm soát an ninh soi chiếu để không mất nhiều thời gian, gây ùn tắc khu vực này...





"Với số slot được điều chỉnh từ 42 chuyến bay/giờ lên 44 chuyến bay/giờ để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao dân mùa tết, không thể tránh khỏi quá tải cục bộ tại một số khâu, một số thời điểm. Vì thế, hy vọng người dân thông cảm. Với những vấn đề liên quan tới thái độ phục vụ tới hành vi nhũng nhiễu của cơ quan quản lý, người dân phản ánh ngay tới đường dây nóng để cảng lập tức điều chỉnh, xử lý" - lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chia sẻ.

Từ 15.1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu thí điểm thu phí tự động, không dùng tiền mặt. Đây là sân bay đầu tiên trên cả nước được áp dụng công nghệ thu phí tự động đúng dịp cao điểm tết. Đồng thời, bãi đệm miễn phí cho các xe taxi tập kết, quay đầu nhanh chóng đón khách đến/đi từ sân bay cũng đã chính thức đưa vào hoạt động. Các công tác trên sẽ góp phần quan trọng để giải tỏa lưu lượng xe ra/vào trong cao điểm tết tại sân bay lớn nhất nước, đồng thời tối ưu hạ tầng sẵn có của cảng.