Hôm nay TP.HCM nắng nóng sát mốc lịch sử, Nam bộ nhiều nơi 40 độ C

Sau hơn 2 tháng quay quắt trong nắng nóng gay gắt kéo dài, những ngày này, người dân TP.HCM, Nam bộ vẫn đang tiếp tục phải tìm cách chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm, mức nhiệt gia tăng khắp nơi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, trong khi đó các tỉnh miền Tây nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Người dân TP.HCM lưu thông trên đường tìm cách chống chọi với nắng nóng Nhật Thịnh

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, nhìn chung ngày hôm qua nắng nóng giảm cường độ so với hôm trước trên toàn khu vực khi nhiệt độ cao nhất ở mức 38oC (giảm 2oC so với hôm trước).

Nam bộ nắng nóng vượt lịch sử

Tuy nhiên, tại TP.HCM, hôm qua cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 38oC duy trì trong 2 ngày liên tục và là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay. Trước đó, dù có nắng nóng đặc biệt gay gắt ở một vài nơi của Nam bộ, nhưng nhiệt độ tại TP.HCM chỉ ở mức cao nhất 37oC.

Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế di chuyển ngoài đường, người dân có thể thấy nắng nóng hơn 4 - 5oC vì tác động của loạt khí thải từ phương tiện giao thông, bê tông, hơi nóng máy lạnh...

TP.HCM đang ở ngưỡng mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay Nhật Thịnh

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, toàn Nam bộ hôm qua cao nhất dao động từ 35 - 38oC. Đơn vị này dự báo trong hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng, Đông Nam bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Miền Tây có nơi nắng nóng gay gắt. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 - 16 giờ.

Cụ thể, hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương có thể đạt 40oC. Tây Ninh, TP.HCM cao nhất 39oC. An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long cao nhất 38oC.

Qua ngày 12.4, TP.HCM vẫn duy trì cao nhất 39oC - cao nhất trên toàn khu vực Nam bộ, các tỉnh còn lại ở Đông Nam bộ cao nhất 38oC...

"Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ ở Biên Hòa đã chạm mốc lịch sử. Còn nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ theo ghi nhận đến thời điểm này vẫn là 40,6oC tại Đồng Phú (Bình Phước) ngày 29.3.1998. Nhiệt độ cao nhất lịch sử tại TP.HCM ở trạm Tân Sơn Hòa ghi nhận 39,3oC vào ngày 7.5.1998", ông Quyết thông tin.

Như vậy, với dự báo cao nhất 39oC vào ngày hôm nay, nhiệt độ tại TP.HCM có thể chạm mốc lịch sử.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất 14 giờ chiều 11.4.2024 Đài KTTV Nam bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo từ 3 - 5 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng, Đông Nam bộ có nắng nóng gay gắt.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp, đơn vị này cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, người dân cần lưu ý, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.