Nhiệt độ TP.HCM cao nhất từ đầu năm đến nay, Nam bộ nắng nóng như 'chảo lửa'

Những ngày này, nhiệt độ TP.HCM, Nam bộ đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm tháng 4. Nắng nóng liên tục tăng nhiệt khiến toàn khu vực như "chảo lửa".

Tiết trời nắng nóng, oi ả kéo dài liên tục, một số người dân TP.HCM cho biết cảm thấy ngộp thở khi ra đường. Mỗi khi dừng đèn đỏ, ai cũng cố gắng tìm một bóng cây để tránh nắng dội thẳng xuống đầu.

Không chỉ có nắng, hơi nóng từ mặt đường, không khí xung quanh và các phương tiện giao thông ập vào mặt khiến việc tham gia giao thông trong khung giờ trưa chiều trở thành nỗi ám ảnh.

Người dân vất vả tìm bóng mát để trú nắng Vũ Phượng

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, chiều hôm qua, TP.HCM nắng nóng 38oC - đây là mức nhiệt độ ghi nhận cao nhất từ đầu năm đến nay. Khu vực trung tâm và TP.Thủ Đức có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại trạm Tân Sơn Nhất là 38oC (tăng 2oC so với hôm trước). Nhiệt độ cao nhất tại trạm Nhà Bè cũng tăng gần 2oC so với hôm trước, chạm mốc 36,2oC.

Riêng Biên Hòa (Đồng Nai) chiều hôm qua nắng nóng tới 40oC, đạt lịch sử tại Biên Hòa. Trước đó, mốc nắng nóng lịch sử tại Đông Nam bộ là 40,6oC tại Đồng Phú (Bình Phước) vào ngày 29.3.1998.

Nắng nóng ở TP.HCM hầm hập từ trưa đến chiều Vũ Phượng

Như vậy, toàn khu vực Đông Nam bộ hôm qua đã có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao hơn những ngày trước đó. Nhiệt độ ghi nhận tại Long Khánh (Đồng Nai) cũng là 39,5oC độ (tăng tới 3,5oC so với hôm trước). Các tỉnh miền Tây nhiệt độ cao nhất hôm qua 34,2 - 37,5oC.

Nhiều nơi ở Nam bộ nắng nóng 40 độ C

Lúc 8 giờ sáng nay, toàn khu vực Nam bộ có mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Thời tiết TP.HCM sáng nay mây thay đổi, không mưa, nhiệt độ ghi nhận 30oC, độ ẩm 62%, gió đông 4 m/giây.

Theo ông Lê Đình Quyết, hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây nối với rãnh thấp kinh hướng tây bắc – đông nam có vị trí qua Nam bộ duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Bắc Trung bộ hoạt động mạnh.

Người dân TP.HCM bịt kín mít khi đi ra đường Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay có nắng nóng diện rộng, Đông Nam bộ nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tương tự, miền Tây cũng có nắng nóng gay gắt.

Theo dự báo, hôm nay nhiều nơi ở Nam bộ có thể chạm mốc cao nhất 40oC như: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương; Tây Ninh cao nhất 39oC, TP.HCM, An Giang, Đồng Tháo, Vĩnh Long, Long An cao nhất 38oC.

"Đợt nắng nóng gay gắt trên khu vực các tỉnh Nam bộ sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Người dân cần hết sức đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư cũng như tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt", ông Quyết lưu ý.

Không dừng lại ở mức nhiệt này, nhiệt độ tại TP.HCM ngày mai (11.4) dự báo cao nhất tới 39oC, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước vẫn duy trì cao nhất 40oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía tây nối với rãnh thấp kinh hướng tây bắc – đông nam có vị trí qua Nam bộ hoạt động yếu. Khoảng ngày 14 - 15.4, khả năng thiết lập rãnh gió mùa khoảng có trục 23 - 25 độ vĩ bắc hoạt động mạnh dần cho hết chu kỳ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung bộ hoạt động mạnh.

Do đó, dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ 2 - 3 ngày tới nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì; có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt ở Đông Nam bộ, miền Tây có nơi nắng nóng gay gắt.