Nhiệt độ TP.HCM nóng đỉnh điểm khi điện thoại báo 39 độ C

Thời tiết TP.HCM cũng như các tỉnh, thành Nam bộ đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm tháng 4. Dù đã được dự báo từ trước, nhưng nắng nóng kéo dài, cường độ nắng tăng khiến nhiều người đi đường choáng váng.

Lúc 14 giờ, ứng dụng thời tiết trên điện thoại báo nhiệt độ là 39oC. Thực tế, khi di chuyển ngoài đường do tác động từ khí thải của phương tiện giao thông, hơi nóng máy lạnh, bê tông mặt đường, các tòa nhà... mức nhiệt người dân cảm nhận được có thể lên đến 43 - 44oC, nhất là khu vực trung tâm.

Người dân bịt kín di chuyển ngoài trời lúc 14 giờ Vũ Phượng

Theo quan sát, người dân TP.HCM khi ra đường vào khung giờ này hầu hết bịt kín mít để tránh không khí oi ả, hầm hập.

Chị Hoàng Liên (ngụ TP.Thủ Đức) có việc phải chạy xe máy ngoài đường từ 13 - 14 giờ phải bịt kín mít từ đầu đến chân vì nắng. "Vừa nắng, vừa nóng, đi xe trên đường hơi nóng phả thẳng vào mặt rất khó chịu, cảm giác hầm hầm, đợt này nắng nóng khốc liệt quá", chị nhận xét.

Vừa đến nơi làm việc ca chiều, anh Hữu Nghĩa (ngụ Q.Bình Thạnh) phải thốt lên: "Nóng như điên" sau quãng đường di chuyển 5 km. Tuy nhiên, nhiệt độ được Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ công bố tại TP.HCM lúc 14 giờ là 38oC. Đây là nhiệt độ được đo trong lều khí tượng bằng nhiệt kế chuyên dụng.

Nhiệt độ tại TP.HCM lúc 14 giờ 10 phút trên ứng dụng điện thoại hệ điều hành iOS Chụp màn

Nắng nóng đỉnh điểm

Trao đổi với PV chiều 9.4, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, ngày hôm qua (.8.4), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Đông Nam bộ và có nơi nắng nóng gay gắt ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất hôm qua dao động từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC.

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay có nắng nóng trên diện rộng, Đông Nam bộ có nắng nóng gay gắt. "Cường độ nắng có phần nhích nhẹ so với ngày hôm trước một chút, chiều tối có mưa giông xảy ra mang tính chất địa phương như: Bình Phước, Cà Mau và Kiên Giang.

Đây là thời kỳ đỉnh điểm nắng nóng trên khu vực các tỉnh Nam bộ sẽ còn kéo dài nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và cháy rừng ở mức báo động cao, mọi người cần đề phòng", ông Quyết nhận xét.

Bản đồ nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ lúc 14 giờ ngày 9.4.2024 Đài KTTV

Hôm nay, nhiệt độ ở Đông Nam bộ cao nhất dao động 35 - 38oC, có nơi trên 38oC, miền Tây từ 34 - 37oC, có nơi trên 37oC.



Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ 2 - 3 ngày tới, cường độ nắng nóng duy trì. Ngày nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Đông Nam bộ, miền Tây có nơi nắng nóng gay gắt, riêng ngày 17.4 trở đi có mưa rào nhẹ vài nơi.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng thông tin, lúc 7 giờ ngày 9.4, mực nước cao nhất tại trạm Phú An và Nhà Bè đều ở mức xấp xỉ báo động I. Theo dự báo, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên trong 2 - 3 ngày tới, sau xuống lại. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 10 - 11.4. Cụ thể, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể ở mức 1,45 - 1,5 m (xấp xỉ hoặc dưới báo động II). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6 giờ và từ 17 - 19 giờ.