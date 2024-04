Thời tiết TP.HCM, Nam bộ nắng nóng ngoài trời hầm hập trên 40 độ kéo dài bao lâu?

Càng về trưa chiều, thời tiết càng nóng bức, tạo cảm giác hầm hập, khó chịu. Ngày hôm qua (6.4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Nam bộ, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt; ở miền Tây, nắng nóng tăng cường so với 24 giờ trước.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ cao nhất hôm qua dao động từ 35 - gần 38oC. Cụ thể tại Tà Lài 37,8oC, Trị An (Đồng Nai) 37,5oC). Đây là mức nhiệt được cơ quan khí tượng đo trong các lều khí tượng bằng nhiệt kế chuyên dụng. Cảm nhận thực tế nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn từ 3 - 5oC do các phản xạ nhiệt từ mặt đường, từ hơi nóng máy lạnh, phương tiện giao thông...

Tại TP.HCM, điển hình như mức nhiệt độ cao nhất được cơ quan khí tượng thông tin là 37oC, nhưng khi di chuyển trên xe buýt 2 tầng ngắm thành phố, mức nhiệt ngoài trời được hiển thị lên tới 43oC.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ lúc 14 giờ ngày 7.4 Đài KTTV

Đơn vị này dự báo, từ 24 - 48 giờ tới, nắng nóng xảy ra diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 - 60%. Thời gian nắng nóng trong ngày nhất là từ 12 - 16 giờ. Dự báo từ 3 - 5 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng kéo dài, mùa mưa đến muộn

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, mùa nắng nóng năm 2024 kéo dài, kết thúc muộn hơn mọi năm. Nửa đầu tháng 5 vẫn còn những đợt nắng nóng trên diện rộng dài ngày.

Số ngày nắng nóng và nhiệt độ cao nhất trung bình trong các tháng nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong mùa nắng nóng năm nay từ 39 - 39,5oC, xấp xỉ năm 2023.

Càng về trưa, thời tiết TP.HCM càng oi bức, khó chịu Vũ Phượng

Nhiệt độ trung bình từ tháng 4 - 6.2024 cao hơn mọi năm đáng kể từ 1 - 2oC. Người dân cũng cần lưu ý giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ cường độ mạnh trong những tháng chuyển mùa và đầu mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 6).

Cũng theo ông Quyết, mùa mưa ở TP.HCM, Nam bộ khả năng sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian xấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm từ khoảng 10 - 20.5 (trong khi trung bình mọi năm là từ 29.4 đến 10.5).



Tổng lượng mưa ở Nam bộ trong mùa mưa có thể cao hơn mọi năm từ 5 - 15%, tập trung vào nửa cuối mùa mưa, tức từ tháng 7 đến tháng 11.

Những nơi nhiều cây xanh được người dân tìm đến trong chuỗi ngày nắng nóng Vũ Phượng

Ông Quyết cho hay, khả năng sẽ có những đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày trong mùa mưa, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây như: Cà Mau, Kiên Giang...

"Sau khi mùa mưa bắt đầu là thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa tây nam và La Nina nên những đợt giảm mưa trong mùa mưa hầu hết là không rõ ràng; mưa vẫn còn xảy ra ở một vài nơi và thời gian giảm mưa không dài, chỉ khoảng 3 - 5 ngày. Đến cuối tháng 11 mới kết thúc mùa mưa", Trưởng phòng Dự báo thông tin.

Theo các thông số dự báo, xâm nhập mặn có xu thế chung giảm chậm trong thời gian tới nhưng vẫn ở mức cao, mặn còn xâm nhập lên xuống theo triều nhưng không sâu hơn ranh mặn sâu nhất trong tháng 3.2024. Từ khoảng tháng 5 mặn mới giảm nhanh và sang tháng 6 xâm nhập mặn mới lùi xa về phía cửa sông.