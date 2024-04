Vì sao thời tiết TP.HCM 'khác lạ' sáng nay?

Sáng sớm nay (5.4), nhiều người nhận xét thời tiết TP.HCM "khác lạ" hơn những ngày trước vì nhiều mây đen, có gió nhẹ. Tại khu vực Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận, Q.3, Q.1... người đi đường có thể nhìn thấy mây đen giống như dấu hiệu trời chuyển mưa.

Bầu không khí trên giúp người dân TP cảm nhận được không khí dịu mát khi bắt đầu ngày mới trong chuỗi ngày nắng nóng cao điểm. Một số người mong xuất hiện một cơn mưa trái mùa để "giải nhiệt".

Thời tiết TP.HCM nhiều mây đen sáng nay Vũ Phượng

Đến khoảng 10 giờ, trời vẫn còn nhiều mây nhưng chuyển xám, không khí bắt đầu oi bức.

Giải thích hiện tượng trời nhiều mây đen sáng nay ở TP.HCM, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay là vì rãnh áp thấp bị nén xuống phía nam.

"Điều này làm cho không khí có sự xáo trộn, bốc hơi mạnh hơn, độ ẩm không khí cao vào buổi sáng. Vừa nóng, vừa ẩm làm hình thành mây nhiều. Tuy nhiên càng về trưa bức xạ mặt trời mạnh dần, mây sẽ tan dần, cường độ nắng sẽ mạnh lên", ông Quyết giải thích.

Trưởng phòng Dự báo thông tin thêm, trời nhiều mây không giúp TP.HCM giảm nhiệt mà vẫn duy trì nắng nóng. Theo dự báo, ngày hôm nay, rãnh thấp có trục qua Bắc bộ - Trung Trung bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam và suy yếu về cường độ.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất lúc 14 giờ ngày 5.4 Đài KTTV Nam bộ

Vì vậy, thời tiết các tỉnh Nam bộ, trong đó có TP.HCM vẫn duy trì nắng nóng xảy ra trên diện rộng nhưng cường độ nắng nóng giảm nhẹ trên toàn khu vực. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực dự báo từ 35 - 37oC, khu vực ven biển từ 32 - 34oC.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, nắng nóng giảm nhẹ cường độ trong ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì tăng trở lại. Đông Nam bộ nắng nóng xảy ra diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, miền Tây có nắng nóng khoảng một nửa diện tích khu vực. Cụ thể, các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương dự báo trong ngày mai cao nhất có thể lên 38oC, TP.HCM cao nhất 37oC, các tỉnh, thành còn lại cao nhất 36oC.

Từ 3 - 5 ngày tới, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng xảy ra diện rộng trên khu vực, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt.