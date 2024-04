Nam bộ nắng nóng gần 40 độ; TP.HCM nóng hầm hập từ sáng sớm

Hôm nay (4.4) là ngày thứ tư liên tiếp TP.HCM nhiều mây vào sáng sớm, thậm chí một số thời điểm có mây đen. Dù vậy, trời vẫn oi ả, nắng nóng hầm hập từ sáng sớm, nhiều người ra đường toát mồ hôi.

Sau buổi sáng di chuyển khoảng 4 km đến công viên 23 Tháng 9, anh Chí Hùng (ngụ Q.7) nhận xét: "Sáng không thấy nắng, tưởng mát mẻ nhưng lại nóng bức bối, rất khó chịu".

Tới khoảng 11 giờ, nắng bắt đầu gay gắt, trời vẫn oi bức. Nhiều người dân TP.HCM lưu thông ngoài đường phải bịt kín mít, khi dừng đèn đỏ phải lựa nơi có bóng cây.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 8 giờ sáng nay nhiệt độ ở TP.HCM là 30oC, độ ẩm 79%, gió nam 3 m/giây.

Trẻ em TP.HCM tham quan Thảo Cầm Viên - không gian ngập cây xanh ngay trung tâm Vũ Phượng

Trước đó, ngày hôm qua (3.4), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ, cường độ nắng nóng tăng nhẹ trên toàn khu vực Nam bộ so với 24 giờ trước.

Nhiệt độ cao nhất hôm qua dao động từ 35 - 37oC, cao nhất tại Tây Ninh 37oC, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 36,9oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất: giảm so với hôm qua, dao động từ 40 - 60%, thấp nhất là Long Khánh (Đồng Nai) 36,9%.

Nắng nóng gia tăng ở Nam bộ

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển, mở rộng về phía đông và đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ hoạt động ổn định. Trên các vùng biển của Nam bộ, gió hoạt động yếu.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, không mưa. Cả khu vực Nam bộ có nắng nóng diện rộng, cường độ nắng gia tăng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Miền Tây 34 - 36oC độ, có nơi trên 36oC.

Sang ngày 5.4, nắng nóng gia tăng với mức nhiệt cao nhất 39oC có thể xuất hiện ở Bình Phước, Đồng Nai; Bình Dương, Tây Ninh cao nhất 38oC, TP.HCM và các tỉnh còn lại cao nhất 37oC. Thời gian nắng nóng cao điểm trong ngày là từ 12 - 16 giờ.

Nắng nóng ở TP.HCM đã kéo dài liên tục từ sau Tết Nguyên đán đến nay Nhật Thịnh

Từ 48 - 72 giờ tới, thời tiết Nam bộ vẫn dự báo có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng trên toàn khu vực, có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo thạc sĩ Lê Đình Quyết, TP.HCM và Nam bộ đang trong những ngày nắng nóng cao điểm tháng 4 với nhiệt độ cao nhất 37 - 38oC, có nơi trên 38oC. Nhiệt độ này duy trì và kéo dài đến khoảng ngày 7 - 8.4 mới có khả năng xuất hiện mưa trái mùa ở một vài nơi với lượng mưa không lớn.

Nhiệt độ trung bình trong giai đoạn này cũng đang cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ và lượng mưa trung bình thấp hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa thiếu hụt, người dân ở đồng bằng sông Cửu Long cần đề phòng khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng và xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng. Nắng nóng, không mưa và độ ẩm trong không khí giảm thấp nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.