TP.HCM, Nam bộ vào cao điểm nắng nóng tháng 4: Nhiều ngày trên 38 độ C

Mệt nhoài với đợt nắng nóng gay gắt kéo dài liên tiếp, 2 ngày nay, tại TP.HCM trời âm u, nhiều mây đen vào sáng sớm nhưng tiết trời vẫn oi bức, khó chịu. Đến giờ trưa về chiều tối, người dân TP vẫn còn cảm thấy nóng hầm hập.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua nhiệt độ tại TP.HCM giảm nhẹ so với hôm trước, nắng nóng vào ban ngày, không mưa. Nhiệt độ cao nhất hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 36oC, thấp nhất 29oC. Tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 34,8oC, thấp nhất 28oC.

Nguyên nhân của thời tiết trên, đơn vị này cho hay là do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển, mở rộng dần về phía đông và đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động mạnh.

Sáng nay, TP.HCM vẫn âm u, nhiều mây vào buổi sáng. Nếu như bình thường, khoảng 7 giờ - thời điểm nhiều người ra đường đi làm thấy nắng đã bắt đầu gay gắt thì sáng nay không nắng, nhưng tiết trời khá oi bức. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng ở TP.HCM đã là 30oC.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo hôm nay thời tiết Nam bộ mây thay đổi. Chiều tối có mưa giông cục bộ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh là: Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang. Nắng nóng xảy ra diện rộng với cả Đông Nam bộ và miền Tây. Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động 35 - 37oC, miền Tây 34 - 37oC.

Cũng theo đơn vị này, từ 48 - 72 giờ tới, thời tiết Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nam bộ có nắng nóng diện rộng. Cường độ nắng nóng xu hướng tăng do sự kết hợp những đợt sóng nóng từ vùng áp thấp bị nén. Nhiệt độ cao nhất ở cả Đông Nam bộ và miền Tây từ 35 - 38oC, riêng ngày 4.4, Đông Nam bộ có nơi trên 38oC. TP.HCM, Nam bộ vào cao điểm nắng nóng tháng 4.



Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, dự báo, khả năng El Nino chuyển pha trung tính trong khoảng tháng 4 đến tháng 6.2024 với xác suất 82%; sau đó khả năng từ trung tính chuyển sang La Nina trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 là 63% và có xu hướng tăng nhanh trong những tháng sau đó.

Các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 4.2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2oC.

Theo ông Quyết, thời tiết TP.HCM, Nam bộ trong tuần đầu tháng 4 phổ biến không mưa và nắng nóng diện rộng ở cả Đông Nam bộ và miền Tây. Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam có khả năng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37 - 38oC và trên 38oC trong khoảng từ ngày 2 - 6.4.

Ngày 7 - 8.4, một vài nơi có khả năng có mưa vài nơi với lượng mưa không lớn.

Tuần giữa tháng 4, TP.HCM, Nam bộ phổ biến không mưa, ngày nắng nóng. Nửa cuối tuần, khả năng có một vài ngày có mưa mưa trái mùa, xảy ra ở một vài nơi với lượng mưa nhỏ, hầu hết dưới 10 mm. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 - 37oC xuất hiện trên diện rộng ở cả Đông Nam bộ và miền Tây. Khu vực Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam có nắng nóng gay gắt 37 - 38oC và trên 38oC.

Đến tuần cuối tháng 4, thời tiết TP.HCM, Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi, phía bắc Đông Nam bộ có khả năng có mưa vừa, mưa to trong một vài ngày. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Một vài ngày có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên trên 37oC ở khu vực Đông Nam bộ và một vài nơi ở miền Tây.