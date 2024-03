Vì sao thời tiết TP.HCM 'bỗng' mát mẻ sáng nay?

Sáng nay (5.3), thời tiết TP.HCM mát mẻ, dễ chịu từ sáng sớm. Đến khoảng 11 giờ, trời vẫn nhiều mây, có gió nhẹ, một số nơi xuất hiện mây đen. Đây là tiết trời dễ chịu hiếm hoi ngay trong đợt nắng nóng kéo dài bất thường vẫn đang duy trì trên khu vực.

Trên điện thoại ứng dụng thời tiết của hệ điều hành iOS báo mức nhiệt lúc 11 giờ ở TP.HCM là 32oC. dự báo lên 35oC vào khoảng 14 - 16 giờ, sau 19 giờ nhiệt độ sẽ về dưới 30oC.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, đây không phải là dấu hiệu kết thúc đợt nắng nóng kéo dài từ 9.2 đến nay. Đến trưa nay, nắng nóng vẫn xuất hiện trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo ông Quyết, lý do người dân TP.HCM cảm thấy thời tiết sáng nay mát mẻ là do rãnh áp thấp có trục 24 - 27 độ vĩ Bắc bị nén và dịch dần xuống phía nam bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía bắc, do đó trời nhiều mây.

"Mây có tác dụng ngăn bức xạ mặt trời trực tiếp xúc trái đất. Mây càng dày thì bức xạ càng bị giảm khi xuống trái đất làm chúng ta có cảm giác tiết trời dễ chịu hơn, dù vẫn đang trong đợt nắng nóng", ông Quyết phân tích.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm qua thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh Đông Nam bộ, cường độ nắng nóng ít thay đổi.

Nhiệt độ cao nhất hôm qua ở Đông Nam bộ dao động từ 34,6 - 36,2oC. Các tỉnh miền Tây hôm qua nhiệt độ cao nhất dao động 31 - 35oC.

Thời tiết TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 34oC, Nhà Bè 34,6oC.

Sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng ghi nhận thời tiết Nam bộ mây thay đổi, trời nắng, không mưa, có mù nhẹ vài nơi ở Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu.

Thời tiết TP.HCM mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 28oC (bằng với ngày hôm trước), độ ẩm 89% (70%), gió đông nam 2 m/giây.

Mưa cục bộ sẽ tiếp tục xuất hiện

Cũng theo đơn vị này, rãnh áp thấp có trục 24 - 27 độ vĩ bắc bị nén và dịch dần xuống phía nam bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung và Nam Trung bộ hoạt động mạnh. Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió đông bắc có cường độ yếu - trung bình.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nắng nóng gia tăng. Nắng nóng xảy ra diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Đông Nam bộ; còn miền Tây cục bộ có nắng nóng.

Dự báo nhiệt độ trong ngày ở Đông Nam bộ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC, các tỉnh miền Tây 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay ít mây, ngày nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo là 36oC vào khoảng 13 - 14 giờ, riêng vùng đông nam thành phố, huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè cao nhất từ 34 - 35oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, rãnh áp thấp tiếp tục bị nén, đẩy dịch xuống phía nam và đầy dần lên bởi áp cao lạnh lục địa ở phía bắc. Khoảng từ chiều ngày 6.3 áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ có cường độ ổn định.

Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió đông bắc có cường độ yếu, từ khoảng chiều tối ngày 7.3 trở đi gió có xu hướng tăng dần cường độ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều nắng nóng diện rộng ở Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng gay gắt; miền Tây có nơi nắng nóng. Chiều tối ngày 7.3 khả năng có mưa rào cục bộ.