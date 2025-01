Hôm nay, Việt Nam có TAND đầu tiên áp dụng tòa án điện tử

Lợi ích của tòa án điện tử

Theo ông Nguyễn Quang Huynh (Chánh án TAND Q.1), TAND Q.1 là một trong những đơn vị có số lượng án thụ lý hàng năm cao nhất TP.HCM, khoảng 250 - 300 vụ/tháng. Việc áp dụng tòa án điện tử và hệ thống quản lý nội bộ đem lại rất nhiều lợi ích cho lãnh đạo tòa, thẩm phán và đương sự.

Người dân sẽ có lợi từ việc theo dõi, giám sát hồ sơ của mình; lãnh đạo tòa bao quát được toàn bộ quá trình giải quyết vụ án của thẩm phán, lịch sử tác động của thẩm phán đến hồ sơ, từ đó có cái nhìn tổng thể, sâu sát và chỉ đạo khi cần thiết.

Tổ số hóa TAND Q.1 đã hoàn tất số hóa hơn 80.000 bản án, quyết định từ năm 1976 đến nay để đưa lên hệ thống tòa án điện tử Ảnh: Nhật Thịnh

Để thực hiện hệ thống hướng tới tòa án điện tử, từ tháng 11.2023, TAND Q.1 quyết định thành lập tổ số hóa, và tiến hành số hóa tất cả hồ sơ thụ lý, bản án, quyết định, văn bản tố tụng đã phát hành với hơn 3 triệu tập tin, tương đương hơn 15 triệu trang tài liệu. Đến năm 2024, TAND Q.1 dần hoàn thiện quy trình, hệ thống tòa án điện tử và chính thức áp dụng chuyển đổi số.

Phần mềm hỗ trợ tranh tụng

Cạnh đó, TAND quận 1 cũng đã triển khai áp dụng phần mềm hỗ trợ tranh tụng tại các phiên xét xử dân sự và hình sự. Đây là phần mềm do TAND quận 1 tự xây dựng, có chức năng trình chiếu tài liệu, chứng cứ đã được số hóa trên màn hình công khai tại phòng xử án, cấp quyền truy cập, chia sẻ hồ sơ trực tiếp cho những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Ưu điểm của phần mềm hỗ trợ tranh tụng là chạy trên máy tính bảng, phù hợp cho các đương sự, luật sư, hay người tiến hành tố tụng tương tác như so sánh tài liệu, phóng to, thu nhỏ, đánh dấu, vẽ lên trên các tài liệu chứng cứ đã được số hóa do thư ký phiên tòa chuẩn bị sẵn hoặc do các bên giao nộp tại phiên tòa nếu được sự đồng ý của HĐXX. Thư ký tòa chủ động điều phối chứng cứ, tài liệu, tránh làm lộ hay vô ý trưng ra các tài liệu khi chưa cần công bố trong phiên tòa. Theo đó, luật sư, Viện kiểm sát, đương sự sẽ cùng tranh tụng một cách trực quan nhằm làm sáng tỏ các chứng cứ do mình cung cấp.

Hiện, mô hình tòa án điện tử của TAND Q.1 đã được triển khai cho TAND các quận, huyện trên địa bàn.