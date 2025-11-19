Home Credit đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với phụ nữ và sinh viên

Tại Home Credit Việt Nam, nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng đồng là một trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững suốt những năm qua. Với niềm tin rằng đó là nền tảng để mỗi cá nhân sống tự chủ và đưa ra những quyết định tài chính an toàn, có trách nhiệm, Home Credit đặt mục tiêu đưa kiến thức tài chính đến với mọi nhóm đối tượng, đặc biệt là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các bạn sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước.

Nhìn lại chặng đường năm 2025, Home Credit đã không ngừng nỗ lực để kiến thức tài chính trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn. Cụ thể, trong suốt năm qua, thông qua các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề cho sinh viên và phụ nữ, cùng với các kênh truyền thông trên nền tảng số, công ty đã đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với cộng đồng một cách dễ hiểu và thú vị. Những kinh nghiệm và lời khuyên thực tiễn này cũng đã được tổng hợp lại trong cuốn sách "Hiểu về tài chính - Cẩm nang quản lý tài chính thông minh", do Home Credit phối hợp cùng Saigon Books và các chuyên gia đầu ngành biên soạn.

Trang bị kiến thức, kỹ năng tài chính cho người trẻ

Một trong những chương trình nổi bật trong năm nay của Home Credit Việt Nam là chuỗi hoạt động University Tour 2025 nhằm trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về tài chính cá nhân, như cách đánh giá "sức khỏe tài chính", xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn học tập và đi làm.

Với sự đồng hành của các diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chương trình mang đến những góc nhìn đa chiều cùng các tình huống thực tế, từ đó cung cấp cho người trẻ những mẹo chi tiêu thông minh, cũng như tư duy tích lũy dài hạn và đầu tư hợp lý, giúp các bạn hình dung rõ hơn con đường để đạt tự do tài chính trong tương lai.

Ngoài việc tiếp nhận kiến thức, sinh viên còn tích cực chia sẻ góc nhìn và thảo luận với các diễn giả về các vấn đề tài chính cá nhân

Tại TP.HCM, chương trình được tổ chức ở Đại học Tài chính - Marketing hồi tháng 6 và Đại học Ngân hàng TP.HCM vào tháng 9, trước khi mở rộng ra các trường tại Đà Nẵng như Đại học Kinh tế và Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn trong tháng 10, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Các đại diện Home Credit tham gia chia sẻ trong chuỗi hoạt động University Tour 2025

Đồng hành cùng những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Nhóm đối tượng khác cũng được Home Credit chú trọng trong kế hoạch nâng cao hiểu biết tài chính là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Trong quý 1/2025, doanh nghiệp đã phối hợp cùng Báo Phụ nữ Thủ đô và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức loạt buổi đào tạo quản lý tài chính cho phụ nữ tại Thanh Hóa, Điện Biên và Hà Nội, giúp các chị em có thêm công cụ để quản lý tài chính cá nhân, gia đình và cải thiện đời sống.

Đến tháng 10, công ty tiếp tục phối hợp cùng Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên triển khai thành công chuỗi 10 lớp "Tài chính cá nhân", nhằm lan tỏa những kiến thức tài chính thiết thực đến hơn 300 phụ nữ và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các lớp học được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người tham gia dễ dàng áp dụng vào đời sống thực tế. Các chị em phụ nữ được trang bị kỹ năng quản lý ngân sách gia đình, cũng như các nguyên tắc tiết kiệm và vay vốn an toàn, từ đó có thể chủ động lên kế hoạch tài chính và phòng ngừa rủi ro tín dụng đen. Trong khi đó, các em học sinh có cơ hội tìm hiểu kiến thức cơ bản về tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và được hướng dẫn rèn luyện thói quen quản lý tiền bạc với nguyên tắc "3 hũ": tiết kiệm - chi tiêu - chia sẻ.

Chuỗi 10 lớp "Tài chính cá nhân" đã lan tỏa những kiến thức tài chính thiết thực đến hơn 300 chị em phụ nữ và các em học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cũng trong tháng 10, nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), Home Credit đã tham gia sự kiện tri ân đối tác nữ của Be Group, với sự góp mặt của hơn 500 đối tác tài xế, giúp việc nữ tham gia trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM, cùng hơn 1.000 đối tác theo dõi trực tuyến. Ở đó, công ty kết hợp cùng chuyên gia tài chính để chia sẻ kiến thức quản lý tài chính và cách phòng tránh các chiêu trò lừa đảo, giúp các chị em nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản tốt hơn.

Ngay tại sự kiện, Home Credit trao gói hỗ trợ cho 4 tài xế, giúp việc nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 10 triệu đồng mỗi người, góp phần tiếp sức để họ vững vàng hơn trong cuộc sống.

Một số đối tác nữ của Be Group nhận hỗ trợ 10 triệu đồng từ Home Credit



Thông qua những chương trình ý nghĩa này, Home Credit tiếp tục khẳng định nỗ lực trong việc nâng cao hiểu biết tài chính và thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giúp cộng đồng phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống.