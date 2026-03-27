Home Credit lợi nhuận sau thuế đạt 2.076 tỉ đồng nhờ quản trị rủi ro chặt chẽ

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Việt Nam) đã chính thức công bố báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Home Credit Việt Nam cho biết vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, trong đó năng lực quản trị rủi ro là yếu tố then chốt để duy trì các chỉ số tài chính lành mạnh. Tổng tài sản tăng trưởng 36,8% so với đầu năm 2025, động lực tăng trưởng đến từ cho vay khách hàng cá nhân và tổng dư nợ tín dụng tăng 37,4%.

Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của công ty ở mức 1,66%, thấp hơn 0,1% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của các công ty tài chính. Điều này đưa Home Credit Việt Nam vào nhóm những công ty hoạt động hiệu quả, thể hiện quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ và tạo ra tài sản bền vững.

Đáng chú ý, Home Credit ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 2.076 tỉ đồng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững này chính là kết quả của chiến lược chuyển đổi số và luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Ngoài ra, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức 23,3%, duy trì cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu là 9% cho thấy dự trữ vốn mạnh mẽ, đảm bảo tính thanh khoản trước các rủi ro tín dụng, thị trường và các rủi ro tiềm ẩn khác.

Nhân viên Home Credit tư vấn cho khách hàng ẢNH: HOME CREDIT

Với hơn 18 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Home Credit Việt Nam hiện phục vụ mạng lưới hơn 17 triệu khách hàng. Những nỗ lực không ngừng trong việc số hóa và nâng tầm trải nghiệm người dùng đã giúp công ty gặt hái hàng loạt giải thưởng danh giá trong năm 2025: Cú đúp tại Asian Banking & Finance Awards: "Công ty tài chính của năm" và "Sáng kiến trải nghiệm khách hàng của năm"; Top 10 Doanh nghiệp bền vững tiêu biểu (lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ) và Doanh nghiệp tiên phong tại Global CSR & ESG Awards 2025...

Bước sang năm 2026, công ty kiên trì mục tiêu "Lấy khách hàng làm trọng tâm". Doanh nghiệp sẽ tập trung vào cá nhân hóa giải pháp tài chính thiết kế các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả thực tế của từng nhóm khách hàng; số hóa toàn diện: thiết kế hành trình tài chính trên nền tảng công nghệ đảm bảo sự liền mạch, nhanh chóng và trao quyền chủ động hoàn toàn cho người dùng; Tín dụng có trách nhiệm: Tiếp tục thúc đẩy tài chính toàn diện và phổ cập kiến thức tài chính cho cộng đồng. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác toàn diện với các tập đoàn bán lẻ, các chuỗi điện máy, xe máy và các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam.

Theo thông cáo mới nhất từ Tập đoàn Home Credit Group, thương vụ sáp nhập giữa Home Credit Việt Nam và bên mua là SCBX Public Company Limited ("SCBX") không thể hoàn tất do các yếu tố khách quan khiến các điều kiện mua bán không thể đáp ứng trong thời hạn thỏa thuận giữa hai bên.